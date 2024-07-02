Еммануель і Бріджит Макрон: історія кохання учня та вчительки, старшої на 24 роки

Еммануель Макрон і його дружина Бріджит мають цікаву історію кохання, яка зародилася несподівано для усіх Фото: Getty Images

ОНОВЛЕНО 06.03.2025

Йому - 15. Їй - 39. Він - учень. Вона - вчителька. Попри таку різницю у віці та статус, між цими двома спалахнула іскра, яка горить і досі. Такою є історія кохання чинного президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріджит.

Після заяви Макрона про те, що Росія стала загрозою не лише для України, а й для Франції та всієї Європи, і що надійний мир потрібен не лише Україні, але й для безпеки всього європейського континенту, йому пророкують місце нового лідера Європи, якого нині бракує.

Як завжди, у всіх його діях президента Франції підтримує дружина. Як їм вдалося зберегти кохання попри усі випробування? Чи є перешкодою 24-річна різниця у віці? І який секрет стосунків зберігає найвідоміша політична пара? ТаблоID розкаже усі подробиці.

Макрон може стати новим лідером Європи і поруч із ним завжди його Бріджит Фото Getty Images

Знайомство, яке змінило життя

Жінка, яка старша на 24 роки, закохується у свого учня, залишає чоловіка, з яким у неї троє дітей, і стає першою леді країни. Здається, така історія добре нагадує сюжет якоїсь мелодрами. Але ні – це реальність, з якою свого часу зіштовхнулися нинішній президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріджит.

Як пишуть у ЗМІ, Бріджит Макрон в молодості була ефектною вчителькою, тому й привернула увагу свого теперішнього чоловіка Фото: Getty Images

Вони познайомилися у 1993 році. Еммануель тоді був старшокласником, а Бріджит – заміжньою за банкіром вчителькою. Модна пані привернула увагу хлопця, він одразу приєднався до драматичного гуртка. Макрон намагався підкорювати своєю ерудицією та цитуванням творів Флобера, які так любила вона.

Згодом вони разом працювали над виставою "Мистецтво комедії". Під час її прем’єри підліток уперше поцілував Бріджит. За два роки він пообіцяв, що одружиться з нею.

Батьки Еммануеля були у шоці від того, що відбувається. Вони відправили сина навчатися до іншої школи. Бріджит сподівалася, що той знайде собі кохану-ровесницю. Але цього не сталося, і закоханий парубок не міг вгамувати свої почуття до вчительки. Тут, як кажуть, серцю не накажеш.

"Потроху він подолав усі мої опори неймовірним чином, з терпінням", - сказала вона.

Жінка 10 років зволікала зі шлюбом, аби не травмувати своїх дітей. З рештою, Бріджит розлучилася зі своїм чоловіком та у жовтні 2007 року сказала "так" Еммануелю на весільній церемонії.

Палкий осуд суспільства

Після того, як роман Бріджит і Еммануеля став публічним, теперішня дружина президента Франції буцімто втратила усіх своїх друзів. Принаймні так розповідала її подруга у неофіційній біографії-книзі під назвою "Звільнена жінка". Це була справжня рана. Від Бріджит в один момент відвернулися усі її знайомі, і більше не хотіли з нею говорити.

Не оминув скандал і трьох дітей Бріджит – Себастьяна, якому було тоді 19 років, Лоранс, якій було 17, і Тіфейн, якій на той час виповнилося усього 10 років. Зокрема, за словами Тіфейн, вони зіштовхнулися із осудом та плітками, коли про стосунки матері дізналися у їхньому містечку Ам’єн.

Бріджит разом зі своїми доньками. Тоді вони й уявити не могли, хто стане їхнім вітчимом Фото: Getty Images

Уперше дівчинка почула про Еммануеля Макрона, коли її старша сестра Лоранс прийшла додому і сказала: "У нашому класі є божевільний хлопчик, який знає все про все". Згодом цей "божевільний хлопчик" часто з’являвся на порозі дому Оз’єрів, що породжувало ще більше пліток.

Утім, Тіфейн, вже будучи дорослою, дуже тепло ставиться до нового чоловіка своєї матері. Вона відзначає постійну відданість одне одному.

"Якщо мені потрібно уявити кохання, то це Еммануель і мама. Коли вони разом, це майже так, ніби світ не існує", - говорила вона.

До речі, спільних дітей пара не має і це їхнє рішення. Макрон, здається, намагається бути нормальним вітчимом для дітей своєї дружини.

Плітки та чутки не стихають

Але злі язики довкола родини Макронів не стихали. У 2017 році під час передвиборчої кампанії Еммануеля почали пліткувати буцімто у нього був гей-роман. Такі "заяви" з’явилися на російському сайті, коли Макрон почав лідирувати у перегонах. Найбільше це було неприємно безпосередньо Бріджит.

"Вона ділить все моє життя з ранку до вечора і дивується, як я фізично міг це зробити!", - іронічно тоді коментував політик під час мітингу.

Еммануель Макрон з дружиною Бріджит пережили чимало вигадок від преси Фото: Getty Images

Під ударом пліток опинилася і сама Бріджит. Протягом декількох років "жовта преса" розносила заголовки, мовляв, дружина президента Франції насправді – трансгендер. У грудні 2021 року дві жінки на своєму YouTube-каналі опублікували відео, в якому стверджували, що нинішня перша леді раніше була чоловіком на ім’я Жан-Мішель. Така заява стала вірусною незадовго до початку нових президентських виборів.

Такі новини Макрон точно не очікувала про себе почути. До речі, вік Бріджит Макрон - 71 рік, як вам ця стильна красуня? Фото: Getty Images

Крім цього, лунали і більш серйозні зауваження щодо жорстокого поводження із дітьми. У 2022 році Бріджит подала позов до суду за наклеп. У червні цього року дві жінки публічно відповідали перед судом за свої заяви.

Історія, яка вийде на екрани

На фоні популярності байопіків та історій про політиків, кохання Бріджит та Еммануеля може лягти в основу телевізійного серіалу. Принаймні про намір його створення повідомлялося у квітні 2024 року.

Виробництвом займається найстаріша французька кінокомпанія Gaumont, а робоча назва серіалу, який складатиметься із 6 серій, – "Бріджит, вільна жінка". Цікаво, що палац дізнався про цей проєкт із преси і одразу запевнив, що не має жодного стосунку до нього.

Найбільша інтрига – хто ж зіграє головних героїв. Але про це потенційні творці серіалу поки не говорять. Ймовірно, лише розробляється сценарій, а це – тонка грань, по якій доведеться пройти. Утім, стосунки Макронів завжди мали великий драматичний потенціал.

Різниця у віці Макрона з дружиною складає 24 роки, але це не завадило їм стати щасливою парою Фото: Getty Images

Цього року подружжя відзначить 18 річницю шлюбу. Еммануель продовжує надихати Бріджит своїм інтелектом, як це було під час їхнього знайомства.

"Немає жодного дня, щоб він мене не дивував", - додавала вона.

А Бріджит стала йому вірною опорою у політичній кар’єрі, гідно виконуючи роль першої леді країни. Хоча й зізнається, що її чоловік має один недолік – він занадто для неї молодий.