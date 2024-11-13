Більше не наймиліший хлопець Голлівуду? У мережі з'явилися підтвердження зради Джекмана після 27 років шлюбу

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У вересні 2023-го року австралійський актор Х'ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернесс у спільній заяві сповістили, що розлучаються і розпочинають новий розділ життя з "вдячністю, любов’ю та добротою". Утім подейкують, насправді все відбувалося значно драматичніше.

Причиною краху, здавалося би, ідеального союзу після 27 років буцімто стала зрада чоловіка, яка "приголомшила" Деборру-Лі. Розлучниця - актриса Саттон Фостер, про роман якої з Х'ю чутки ходять вже близько року.

Таку версію висунула нещодавно у своєму Instagram блогерка-пліткарка Таша Ластінг. Як пише US Magazine, пост, який вона проілюструвала фото Джекмана з Фостер лайкнула сама Фернесс, зі свого таємного акаунту.

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Цікаво також, що прокоментувала його близька подруга Деборри-Лі, британська медійниця Аманда де Каденет. Вона зазначила, що Ластінг має рацію.

Джекман і Фостер грали разом на Бродвеї Фото Getty Images

"Стосунки Саттон та Х'ю - причина того, що Х'ю і Деб розлучилися", - підтвердило джерело, наближене до Фостер.

"Багато хто на Бродвеї знав, і ми не розголошували це, оскільки вони обоє - дуже приємні та чудові люди. Всі поважали їхню приватність", - пояснив інформатор, додавши, що роман почався ще під час шлюбу Джекмана.

Зі слів співрозмовника видання, Деборра-Лі "була останньою", хто взнав про інтрижку її чоловіка. Сам Х'ю її не визнавав, тож дружина хотіла зберегти їхній шлюб, але це було неможливо, бо роман Джекмана та Фостер продовжувався.

"Для жінки, яка багато років прожила у шлюбі, а потім відкрила, що її партнер був невірним та не вартий довіри, це приголомшливий життєвий досвід. Гадаю, багато хто був шокований тим, що він зміг так із нею вчинити, особливо враховуючи, що вона - мати його дітей, і вони провели разом три десятиліття свого життя", - поділився інформатор.

Х'ю і Деборра-Лі прожили разом 27 років та виховали двох прийомних дітей Фото Getty Images

Він додав, що Деборра-Лі в змозі пережити це випробування, бо є "сильною, стійкою, творчою жінкою".

Що ж до Джекмана й Фостер, то пара поки не живе разом через дітей від попередніх шлюбів. Окрім цього, 56-річний Х'ю поки не придумав, як бути з тим, що ця історія може вдарити про його іміджу "наймилішого хлопця в Голлівуді".

Нагадаємо, 49-річна Саттон Фостер нещодавно подала на розлучення зі своїм чоловіком.

Як відомо, Деборра-Лі старша за зіркового екса на 13 років. Джекман свого часу зізнавався, що своїми кар'єрними досягненнями завдячує саме їй - бо кохала і вірила в нього тоді, коли він сам у себе не вірив.







