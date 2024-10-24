Драма на Бродвеї: 49-річна акторка, яку підозрюють у романі з Х'ю Джекманом, подала на розлучення зі своїм чоловіком

Імовірна пасія розлученого Джекмана теж розлучається Фото з Instagram Джекмана

Наприкінці минулого року почали подейкувати про стосунки між австралійським актором Х'ю Джекманом та його заміжньою колегою Саттон Фостер. Схоже, диму без вогню не буває: актриса розлучається зі своїм чоловіком.

Відповідну заяву 49-річна Саттон подала днями у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail. Їхній зі сценаристом Тедом Гріффіном шлюб тривав близько 10 років.

Тим часом чутки про роман Фостер із 56-річним Джекманом у бродвейських колах не вщухають. Інсайдери стверджують, що актори, які разом були задіяні в виставі "The Music Man", "на 100% разом, закохані та хочуть провести решту життя разом".

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Джекман та Фостер свого роману не підтверджують, але і не спростовують Фото AFP via Getty Images

У Саттон та її тепер уже майже колишнього чоловіка є 7-річна прийомна донька Емілі. Як відомо, Х'ю та його ексдружина Деборра-Лі Фернесс теж виростили двох дітей, народжених серцем. Казали, що пара саме чекала повноліття сина і доньки, щоби завершити своє спільне життя.

Іще пліткували, що серйозні проблеми в Джекмана з Фернесс почалися саме з поверненням актора на Бродвей. Як відомо, пара прожила в шлюбі 27 років і нажила разом чималі статки.