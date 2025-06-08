"Мені так комфортно": Алхім після конфлікту з Мандзюк заявила їй, що не відмовиться від російської музики та мови

Скріншот з YouTube

На початку травня цього року у мережі розгорівся масштабний скандал між двома блогерками: Оленою Мандзюк та Анною Алхім через позицію останньої щодо української мови та російського контенту.

Поставити всі крапки над "і" та розібратися у сварці блогерок, яка набула широкого резонансу та переросла у блокування сторінок та кримінальні справи, взялася Раміна Есхакзай.

Алхім одразу заявила, що любить українську мову, проте спілкуватися з дівчатами буде російською.

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"Я відновила дію української мови, я дуже люблю українську мову, знаю українські пісні. Але спілкуватися я буду російською. Не тому, що це моя принципова позиція, бо коли я кажу "принципова позиція", то у глядачів та слухачів ріже слух. Це тому, що мені так комфортно", - заявила Анна.

Вона додала, що прийшла поговорити з Оленою Мандзюк, аби глядачі не подумали, що це був хайп або взаємний піар.

"Ніх*я собі хайп, у неї знесли сайт, у мене - сторінку. Три кримінальні справи. Який, у дупу, хайп? Я розумію, що люди чекають, що ми будемо битися, що хтось когось повинен вбити. Люди злі. Вони стомилися від війни, їм треба знайти крайнього, винного. І чомусь це блогери, бо вони у вільному доступі. Олену можна зах*ярити, мене можна зах*ярити, хто наступний? Вам всім весело, ми всі в ах*ї", - сказала Алхім.

"Мені не все одно, бо, дивіться, у мене є своє бачення, якщо воно зміниться, то я про це повідомлю. А нав'язувати мені, що я "перевзулася", "прогнулася" - цієї х*йні мені не треба", - сказала Анна.

Потім Анна вирішила пожартувати й уточнила, чи заплатить Раміна їм з Оленою за інтерв'ю.

"Раміна теж, дивіться, не пальцем роблена. А нам могли заплатити за це інтерв'ю. За інтерв'ю з Костіком мені пропонували 200 тисяч доларів, так. Але я назвала 400. Ніхто не дав. Безхатьки", - заявила вона.

У свою чергу, Олена Мандзюк розповіла, як все почалося і з чого виник такий глобальний скандал.

"Я гортала тредс, і мені попався допис з цього святкування, де Аня так скривилася, коли її запросили заспівати українською. Там здається, було, що таке треба викидати з українського інфопростору, ну трохи грубощів. І я його репоснула собі у сторіс. Бо я підтримую цю думку. Вранці я побачила дивну активність. Потім я вже побачила допис Ані, яка присвятила мені цілий допис. І тоді я написала відповідь", - розповіла Олена.

Блогерка додала, що визнає, що перша відповідь на допис Алхім була некоректною та емоційною.

Своєю чергою Анна пояснила, чому на відео потрапило те, як вона скривила обличчя на прохання заспівати українською.

"Я чому скривилася? Бо в цій компанії блогерів мене знають як любительку Asti, російських пісень. Я цього не приховую. У мене така репутація в цьому колі, що ми ржем з цього: "Алхім слухає тільки російські пісні". Я скривилася тільки для того, аби підтримати свою репутацію. Тільки тому, а не через те, що я не поважаю українське. Але я заспівала українською", - пояснила вона.

"Хто хоче почути, він почує, хто не хоче - не почує. Я поясню, чому називаю людей "тєрпілами". Я не ділю людей на нації, релігії і ще щось. Є добрі і погані, все. Я "тєрпілами" назвала конкретно тих людей, які сидять і терплять своє життя незадоволені. Тому що ти не реалізував, ти тєрпіла, бо ти терпиш те, що тобі не подобається", - додала Анна

Анна пообіцяла публічно не слухати російські пісні, проте зовсім виключити їх зі свого життя вона не збирається.

"У мене є російські артисти, яких я прямо заперечую у себе всередині. Я готова, от після цього конфлікту, публічно не транслювати Тіматі, й інших артистів, які відкрито підтримують РФ. Але сказати зараз, що я перестану їх слухати? Та це буде пізд**ж. Я знаю, що якщо слухати музику в Telegram, то там не йде монетизація. Але чому на законодавчому рівні не можуть це заборонити? Ну якщо це настільки серйозно, ми розуміємо, що це спонсорує ракети?" - заявила Алхім.

"РФ - країна-агресор, Путін під*рас. Я людей не ділю, є хороші "руські". Я дотримуюсь цього, є хороші - вони воюють за нашу країну", - додала Анна.

Олена Мандзюк пояснила, що останні тижні були складні емоційно, адже і вона, і Анна отримували багато погроз та неприємних повідомлень від підписників одна одної.

"Останніх два тижні були дуже важкими й для мене, й, напевно для Ані, це було важко психологічно витримати. Ми одна одній не погрожували, але читачі стали так вже агресивно налаштовані. Аніна аудиторія якась більш зросійщена, для мене. Більшість, хто мені писав, писали російською і дуже страшні речі. Я впевнена Ані теж писали. І це було важко психологічно витримати. Тут питання в тому, що не хочеться бути хорошою для всіх, але хочеться перестати робити речі, які нас всередині роз'єднують", - сказала вона.



Скріншот з YouTube

Олена додала, що навіть отримувала пропозиції побитися з Алхім.

"Я дійсно моментами буваю агресивною та різкою. Це був такий тиск для того, аби на це звернули увагу. Мені пропонували навіть побитися з Аньою. Ну не можемо ми задовольнити кожну людину, яка чогось чекає. Але я хочу наголосити, це ніяке не відбілювання. Це усвідомлення, це можливість зробити краще, ніж було. Якби ми просто продовжували слати одна одну, то це була б нескінченна історія. Ані видалили б ще одну сторінку, ми не можемо повністю ізолювати цю людину", - підсумувала Мандзюк.

Нагадаємо, гучний скандал між Мандзюк та Алхім розгорівся через відео, на якому Анна скривившись коментує прохання заспівати пісню українською.

Цей скандал набрав серйозних обертів - на блогерку почали скаржитися у СБУ. Зокрема скарги подали: ветеран Олександр Терен, нардепка Наталя Піпа та блогерка Олена Мандзюк.

Після цього у поліції відкрили на блогерку кримінальну справу про державну зраду.