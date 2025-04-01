"Чужа підлість і ущербність": дружина бізнесмена Валеуліна відреагувала на його зраду з Алхім
У соцмережах не вщухають обговорення навколо блогерки Анни Алхім, яка розкрила ім'я одруженого чоловіка, з яким мала стосунки.
Під її приціл потрапив бізнесмен Костянтин Валеулін — президент інвестиційно-промислової групи AES Group.
Анна опублікувала багато фото з ним та поділилася подробицями їхніх стосунків, не приховуючи деталей зустрічей і побачень.
Чималий інтерес викликала реакція дружини Костянтина, яка вперше висловилася про ситуацію.
Дар'я Валеуліна поділилася своїми думками в Instagram, наголосивши, що не має наміру перетворювати особисту драму на публічне видовище. За її словами, вона завжди цінувала гідність і не прагнула уваги сторонніх людей.
"Я довго думала, чи варто щось говорити. Бо я ніколи не шукала дешевої популярності, хайпу чи співчуття. Я знаю, хто я. Я знаю, чого варта. І мені не потрібно виставляти свій біль напоказ. Але, нещодавно чужа підлість і ущербність винесли на показ історію, яка мала залишитися між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду. Я пишу зараз, для того, щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає, що сила не в криках і викриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе. Дякую за здатність співчувати, а не засуджувати", — написала Дар’я.
Коментатори відреагували по-різному на допис дружини Костянтина. Вони писали: "Претензії до Алхім, що влізла в сім'ю, претензії до Даші, що терпить. Претензій немає лише до нього", "Колись вона (Анна) була на вашому місці, а тепер мститься всьому світу", "Бути головною у чоловіка, який тебе роками ганьбить, спить з іншими і повертається тільки тому, що ти зручна — справді досягнення" та "Анна нічого вам не винна, це не її провина".
Також одна підписниця згадала про можливий роман Костянтина зі співачкою Славою Камінською. Вона написала: "А що ви на Алхім накинулися, до неї була Камінська. Бог знає хто ще і скільки їх було".
Але найбільше підписників насмішили коментарі українських брендів, які використали цю ситуацію в цілях маркетингу: "Чоловіки приходять і йдуть, а сексуальний комбінезон потрібен завжди", "Наші шкарпетки надійніші, ніж обіцянки Костіка", "Дівчата, краще спати з нашими піжамами" і "В нас можна придбати такому Костіку взуття, щоб пішов нах*р", "Невідомо, чим закінчиться історія, раптом "панажовщіною", тому і ми теж тут — вінки у склі".
Нагадаємо, минулого року Алхім зізналася, чи був у неї секс за гроші та розкрила деталі свого конфлікту зі Славою Камінською. Ще вона розповідала про перші тривалі стосунки після розлучення і хизувалася коштовними подарунками.
Анна виховує сина від колишнього чоловіка.
Зазначимо, що список зірок, в чиїх стосунках підозрюють зради доволі довгий. До нього входять Вілл Сміт, Наталі Портман, Сабріна Карпентер, Меган Фокс, Х'ю Джекман, Пономарьов з Мозговою, Залевський, Джуд Лоу та Бєдняков.
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