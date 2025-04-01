"Чужа підлість і ущербність": дружина бізнесмена Валеуліна відреагувала на його зраду з Алхім

Алхім розкрила особу одруженого чоловіка, з яким крутила роман Фото Instagram

У соцмережах не вщухають обговорення навколо блогерки Анни Алхім, яка розкрила ім'я одруженого чоловіка, з яким мала стосунки.

Під її приціл потрапив бізнесмен Костянтин Валеулін — президент інвестиційно-промислової групи AES Group.

Анна опублікувала багато фото з ним та поділилася подробицями їхніх стосунків, не приховуючи деталей зустрічей і побачень.

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Ось що вона написала, натякаючи на дружину бізнесмена, з яким крутила роман: "Зараз я стикаюся зі спробами повернути мене в минуле через маніпуляції, зокрема з боку жінки, яка, судячи з її дій та емоційної образи і в позиції жертви, намагається підкреслити зв'язок із чоловіком, начебто він мені досі потрібен. Такі ігри відображають її особисті труднощі, а не мою цінність або мої потреби... Ми з Костею були дуже щасливі, ви це бачили по мені, та й по ньому, всі, хто знали (а знали всі)" Фото Instagram

Алхім показала, як проводила час зі своїм колишнім

Анна запевняє, що усі знайомі знали про їхні стосунки

Чималий інтерес викликала реакція дружини Костянтина, яка вперше висловилася про ситуацію.

Дар'я Валеуліна поділилася своїми думками в Instagram, наголосивши, що не має наміру перетворювати особисту драму на публічне видовище. За її словами, вона завжди цінувала гідність і не прагнула уваги сторонніх людей.

У подружжя також є спільна дочка Фото Instagram

"Я довго думала, чи варто щось говорити. Бо я ніколи не шукала дешевої популярності, хайпу чи співчуття. Я знаю, хто я. Я знаю, чого варта. І мені не потрібно виставляти свій біль напоказ. Але, нещодавно чужа підлість і ущербність винесли на показ історію, яка мала залишитися між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду. Я пишу зараз, для того, щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає, що сила не в криках і викриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе. Дякую за здатність співчувати, а не засуджувати", — написала Дар’я.

"Не розумію, що було потрібно чоловіку, бо ця жінка дуже гарна", — зазначив один із коментаторів

Коментатори відреагували по-різному на допис дружини Костянтина. Вони писали: "Претензії до Алхім, що влізла в сім'ю, претензії до Даші, що терпить. Претензій немає лише до нього", "Колись вона (Анна) була на вашому місці, а тепер мститься всьому світу", "Бути головною у чоловіка, який тебе роками ганьбить, спить з іншими і повертається тільки тому, що ти зручна — справді досягнення" та "Анна нічого вам не винна, це не її провина".

Також одна підписниця згадала про можливий роман Костянтина зі співачкою Славою Камінською. Вона написала: "А що ви на Алхім накинулися, до неї була Камінська. Бог знає хто ще і скільки їх було".

Дружина Валеуліна подякувала всім, хто підтримав її, коли стало відомо про його зради з Алхім Фото Instagram

Але найбільше підписників насмішили коментарі українських брендів, які використали цю ситуацію в цілях маркетингу: "Чоловіки приходять і йдуть, а сексуальний комбінезон потрібен завжди", "Наші шкарпетки надійніші, ніж обіцянки Костіка", "Дівчата, краще спати з нашими піжамами" і "В нас можна придбати такому Костіку взуття, щоб пішов нах*р", "Невідомо, чим закінчиться історія, раптом "панажовщіною", тому і ми теж тут — вінки у склі".

Дружина Костянтина Валеуліна прокоментувала свої думки щодо ситуації

Нагадаємо, минулого року Алхім зізналася, чи був у неї секс за гроші та розкрила деталі свого конфлікту зі Славою Камінською. Ще вона розповідала про перші тривалі стосунки після розлучення і хизувалася коштовними подарунками.

Анна виховує сина від колишнього чоловіка.

Зазначимо, що список зірок, в чиїх стосунках підозрюють зради доволі довгий. До нього входять Вілл Сміт, Наталі Портман, Сабріна Карпентер, Меган Фокс, Х'ю Джекман, Пономарьов з Мозговою, Залевський, Джуд Лоу та Бєдняков.