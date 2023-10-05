Як перша леді прикрас на $1 мільйон (не) накупляла: про Зеленську вигадали черговий фейк

Від початку повномасштабної війни в Інтернеті гуляло вже чимало фальшивих історій про президента Володимира Зеленського та його дружину Олену.

Але найсвіжіший фейк заслуговує окремої уваги та оплесків за сюжет.

У ньому є діаманти (на 1 мільйон доларів) та сердешна дівчина, яка приїхала підкорювати Нью-Йорк із африканської республіки Бенін, отримала роботу мрії (в бутіку Cartier) та втратила її через 2 тижні (через злостиву першу леді).

Лише за те, як старанно дівчина вимовляє отеє "Зєлєнская", вона заслуговує на який-небудь приз глядацьких симпатій Скріншот із соцмереж

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Діставайте попкорн. Свою історію бідолаха оповіла у порожньому нині Instagram-акаунті, створеному в серпні 2023-го.

Із її слів, Зеленська зайшла до бутіка під час своєї з чоловіком поїздки до США. Недосвічена, але роботяща продавчиня намагалася було помогти VIP-клієнтці, але та була не в гуморі, нагримала на неї та покликала менеджера.

Ні в чому не винну Джанет (судячи з назви акаунту, так звати дівчину) звільнили, але вона не лишила це просто так і оприлюднила "чек Зеленської", аж на цілий мільйон доларів.

Джанет у такий спосіб вирішила помститися за своє "зруйноване життя"

До поневірянь бідної Джанет не лишилося байдужим нігерійське видання The Nation. Його статтю про Зеленську, мов гарячі виріжки, із ентузіазмом розтягали російські ЗМІ та пабліки. Щоправда, навіть у тамтешніх користувачів соцмереж ця оповідка викликала сумніви.

... а з її торбинки випала візитівка Яроша

Про те, що це - справді черговий фейк, повідомляє в Telegram Центр протидії дезинформації.

"На "чеку" вказана дата 22 вересня 2023 року, в той час як 22.09.2023 Перша леді разом з Володимиром Зеленським перебували з офіційним візитом у Канаді, що фізично унеможливлює перебування О. Зеленської в час, вказаний на фейкових чеках, у зазначених ювелірних магазинах Нью-Йорку", - говориться в дописі.

Також нагадується, що фейки про Зеленських російська пропаганда раніше вже намагалася поширювати через нігерійські сайти.

Нагадаємо, про стиль Зеленської (яка насправді щось не виявляє пристрасті до Cartier) нещодавно розказала її стилістка.

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