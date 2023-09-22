Зеленська для візиту в Канаду обрала вишиванку з пишними рукавами. ФОТО
21-го вересня президент Володимир Зеленський разом із першою леді неанонсовано прибули до Канади.
Відео того, як перша пара України спускається з літака, оприлюднив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в Instagram.
Для візиту Олена Зеленська обрала вишиванку з пишними рукавами від Etnodim та чорні брюки-палаццо.
У тому самому луці вона того ж дня виступала разом із чоловіком із промовою подяки у Національному архіві Вашингтона.
Нагадаємо, днями перша леді також відвідала Генасамблею ООН в чорно-білому костюмі від відомого українського дизайнера.
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