Зеленська для візиту в Канаду обрала вишиванку з пишними рукавами. ФОТО

Тамара Кудрявченко 22 вересня, 09:50

21-го вересня президент Володимир Зеленський разом із першою леді неанонсовано прибули до Канади.

Відео того, як перша пара України спускається з літака, оприлюднив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в Instagram.

Президент і перша леді прилетіли до Канади

Президент і перша леді прилетіли до Канади

Для візиту Олена Зеленська обрала вишиванку з пишними рукавами від Etnodim та чорні брюки-палаццо.



У тому самому луці вона того ж дня виступала разом із чоловіком із промовою подяки у Національному архіві Вашингтона.

21-го вересня Зеленські виступили у Національному архіві США і потім полетіли до Канади

21-го вересня Зеленські виступили у Національному архіві США і потім полетіли до Канади

фото Getty Images
Здається, цю вишиванку Зеленська ще не вдягала

Здається, цю вишиванку Зеленська ще не вдягала

фото Getty Images

Нагадаємо, днями перша леді також відвідала Генасамблею ООН в чорно-білому костюмі від відомого українського дизайнера.

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перша леді Володимир Зеленський Олена Зеленська

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