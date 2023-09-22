Зеленська для візиту в Канаду обрала вишиванку з пишними рукавами. ФОТО

21-го вересня президент Володимир Зеленський разом із першою леді неанонсовано прибули до Канади.

Відео того, як перша пара України спускається з літака, оприлюднив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в Instagram.

Президент і перша леді прилетіли до Канади

Для візиту Олена Зеленська обрала вишиванку з пишними рукавами від Etnodim та чорні брюки-палаццо.

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У тому самому луці вона того ж дня виступала разом із чоловіком із промовою подяки у Національному архіві Вашингтона.

21-го вересня Зеленські виступили у Національному архіві США і потім полетіли до Канади фото Getty Images

Здається, цю вишиванку Зеленська ще не вдягала фото Getty Images

Нагадаємо, днями перша леді також відвідала Генасамблею ООН в чорно-білому костюмі від відомого українського дизайнера.