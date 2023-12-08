"Це мій дім": принц Гаррі заявив, що їх із Меган "змусили" поїхати з Британії

Молодший син короля Чарльза ІІІ, принц Гаррі, який торік подав до суду на уряд Великої Британії через відмову продовжувати надавати йому охорону, заявив, що їх із Меган Маркл "змусили" залишити країну.

Насправді ж 39-річний Гаррі бажає, щоби для його дітей, Арчі та Лілібет його батьківщина теж була домом.

Заяву принца перед Високим судом зачитала його адвокатка, повідомляє ITV.

Високий суд має ухвалити рішення за позовом принца Гаррі через декілька тижнів Фото Getty Images

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"Для нас обох із дружиною великим смутком було те, що ми відчували, що нас змушують припинити виконувати наші ролі (членів королівської родини) та залишити країну в 2020-му році", - написав принц.

"Сполучене Королівство - це мій дім. Сполучене Королівство - це центр насліддя моїх дітей та місце, де я хотів би, щоби вони почувалися вдома так само, як і там, де вони зараз живуть у Сполучених Штатах", - наголосив він.

Гаррі категорично не згоден із твердженням міністерства про те, що це був його власний вибір - поїхати з Великої Британії, що потягло за собою зниження його статусу як об'єкту охорони, але певні заходи щодо його безпеки під час приїздів все ж таки вживаються.

Як наполягає принц, його сім'я не почувається в Британії як удома, "якщо немає можливостей для їхнього перебування в безпеці, поки вони на британській землі".

Герцог і герцогиня Сассекські здійснили "Мегзіт" на початку 2020-го. Але, як стверджує Гаррі, він хотів залишити королівську родину вже давно Фото Getty Images

"Я не можу наражати мою дружину на таку небезпеку та, враховуючи мій власний життєвий досвід, мені теж не хочеться наражатися на ризик", - заявив Гаррі.

Нагадаємо, подейкують, минулої осені, коли герцог та герцогиня приїздили на похорон Єлизавети ІІ, то хотіли, щоби їх підвезли президентським літаком Джо Байдена. Одначе американська сторона відмовила Гаррі та Меган, щоби уникнути появи напруги у відносинах із Чарльзом.



