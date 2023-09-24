Не дали навіть переночувати: принц Гаррі тепер мусить попереджати палац про візити — ЗМІ

39-річний принц Гаррі тепер змушений подавати офіційні запити перед тим, як приїде додому відвідати батька, короля Чарльза III.

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що герцог Сассекський на початку вересня приїжджав до Лондона на церемонію нагородженні WellChild і планував переночувати у Віндзорському палаці. Проте йому відмовили. У Букінгемському палаці його попередили, що наступного разу принцу доведеться подати офіційний запит.

Тож він був змушений ночувати у готелі. А до Віндзора їздив лише для того, аби відвідати місце поховання бабусі.

Це був перший візит принца Гаррі до Лондона, після того, як Чарльз III виселив його і Меган з Фрогмор- котеджу, де вони зупинялися раніше. Це означає, що герцог і герцогиня Сассекські тепер "безхатьки", коли перебувають на території Великої Британії.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Іграх нескорених після його візиту до Лондона. Засмученим він не виглядає Фото Getty Images

До речі, чи знав про плани Гаррі зупинитися у палаці його батько — невідомо. У той час король перебував у Балморалі з нагоди річниці смерті королеви Єлизавети II.

Там Гаррі могли прийняти, але у нього не вистачило часу.

Під час коронації Чарльза ІІІ на балкон королівська сім'я вийшла без принца Гаррі Фото Getty Images

Наступний візит герцога Сассекського до Британії запланований на січень. І залишитися у Віндзорі йому, скоріш за все, все-таки дозволять, проте за умови "відповідного попередження".

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Нагадаємо, розкол у королівській родині став помітніший після того, як в офіційних аккаунтах монархів не привітали принца Гаррі з 39-річчям.



