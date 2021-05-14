"Кров закипала": принц Гаррі зізнався, що вже давно хотів піти з королівської родини

Британський принц Гаррі пояснив, що торішній "Мегзіт" не був результатом спонтанного рішення. Вирватися з "бізнес-моделі" королівської родини, яка зруйнувала життя його матері Діани, він хотів уже багато років.

Про це 36-річний онук королеви Єлизавети розказав у подкасті Armchair Expert, пишуть People та USA Today.

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"Коли мені було трохи за 20, я відчував, що не хочу цієї роботи, не хочу бути тут, не хочу цього робити. Дивіться, що воно зробило з моєю мамою, як я колись зможу одружитися і завести сім'ю, якщо знаю, що це станеться знову, бо я знаю, я бачив, що відбувається за лаштунками, бачив цю бізнес-модель - знаю, як це влаштовано, як це працює. Я не хочу бути частиною цього", - поділився принц.

Розібратися у собі Гаррі зрештою допомогла психотерапія. Зі слів принца, "наче вибухнула бульбашка". До того, щоби звернутися до спеціаліста, його підштовхнула Меган.

"Це була розмова між мною та моєю тепер уже дружиною. Вона спостерігала за цим зі сторони, вона змогла сказати мені, що я страждаю, що є речі поза моїм контролем, які мене дуже злять. У мене кров закипала", - згадав чоловік.

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"Я витяг голову з піску, прочухався. І подумав собі: "Окей, ти в привілейованому положенні, припини жалітися або припини роздумувати, ніби хочеш чогось іншого, зроби це інше, бо ти не можеш вибратися... Яким чином ти хочеш це змінити? Як зробиш так, щоби мама тобою пишалася? Як використаєш цю платформу, щоби дійсно впливати на зміни та мати змогу дати людям впевненість для змін у їхніх життях?", - зазначив Гаррі.

Життя члена королівської родини, який постійно перебуває під прицілом камер преси, принц порівняв із "Шоу Трумана" (фільм із Димом Керрі) та життям тварини у зоопарку.

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Як зізнався Гаррі, на його пам'яті було три випадки, коли він почувався абсолютно безпорадним.

"Один - коли я малим був на задньому сидінні авта, а за моєю мамою гналися папараці, другий - в Афганістані, в гелікоптері Apache, третій - із моєю дружиною. Це були ті моменти в моєму житті, коли від почуття безпорадності було боляче, і коли ти собі думав: "От лайно, в мене ж є привілеї. Є платформа. Є вплив, але навіть я не можу дати цьому раду. Не можу це змінити", - поділився принц.

На думку Гаррі, саме такі травми, гнів та фрустрація були причиною його "дикої" поведінки в юності, скандальних витівок, гулянок та навіть вживання наркотиків.

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"Я нікого не звинувачую. Не думаю, що нам варто тицяти в когось пальцем чи звинувачувати. Але що стосується батьківства, я дійсно переживав біль чи страждання, причиною чого були біль чи страждання, які переживав свого часу мій батько чи мої батьки. Я подбаю про те, щоби розірвати цей цикл, не передати його далі", - заявив принц.

Гаррі усвідомлює, що дитинство його батька Чарльза було непростим, і тому він "поводився так як поводився" з власним сином. Але у силах самого принца поводитися інакше зі своїми дітьми, Арчі Гаррісоном та донькою, яка ось-ось народиться.

Нагадаємо, подейкують, несподіване оголошення Гаррі та Меган про вихід із королівської родини було сприйняте нею як "ніж у спину". У інтерв'ю Опрі Вінфрі принц повідомив, що батько більше навіть не відповідає на його дзвінки.

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Ненадовго повернутися на батьківщину Гаррі змусила смерть дідуся Філіпа. Але в похоронній процесії принц ішов окремо від старшого брата Вільяма, з яким вони колись були дуже близькі.

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