Принц Гаррі подав до суду на уряд Великої Британії

Герцог Сассекський Гаррі подав до суду на уряд Великої Британії. Причиною стала відмова Міністерства внутрішніх справ надавати принцу та його сім'ї поліцейську охорону під час їхнього перебування в країні, навіть за їхній власний кошт.

Онук королеви Єлизавети через суд хоче оскаржити це рішення, пише BBC.

Принц Гаррі судитиметься з бабусиним урядом фото afp з сайту getty images

Як повідомляє The Mirror, принц пропонував оплачувати поліцейську охорону ще в січні 2020-го року в Сандрігемі, коли з королевою велися переговори про майбутню роль герцогів Сассекських та умови "Мегзіту". Адже право на охорону коштом британських платників податків Гаррі втратив. Проте його пропозицію було відхилено.

"Принц Гаррі успадкував ризик небезпеки при народженні, на все життя. Він залишається шостим у черзі на престол, двічі ніс бойову службу в Афганістані, а в останні роки його сім’я отримувала погрози від неонацистів та екстремістів, подробиці яких добре задокументовані. Попри те, що його роль у цій інституції змінилася, його позиція як члена королівської родини - ні. Так само, як незмінною лишилася загроза для нього та його сім’ї", - говориться в заяві юридичного представника принца.

Принц Гаррі та Меган найняли приватну охоронну компанію, але вважають, що без її співпраці з поліцією Великої Британії ризик для них буде надто високим фото wirelimage з сайту getty images

"Для принца Гаррі Велика Британія завжди буде домом і країною, в якій, як він сподівається, його дружина та діти перебуватимуть у безпеці. Відсутність захисту з боку поліції стає надто великим ризиком для його сім’ї", - підкреслюється в ній.

Нагадаємо, в березні минулого року принц Гаррі та його дружина Меган дали велике інтерв’ю Опрі Вінфрі. Пара зізналася, що без спадку покійної принцеси Діани вони не впоралися би фінансово, адже королівська родина припинила давати їм гроші.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Двоє лицемірів": принца Гаррі та Маркл розкритикували в мережі за лакшері-подорож і дорогі лахи

"Кров закипала": принц Гаррі зізнався, що вже давно хотів піти з королівської родини

Принц Чарльз може випхати Гаррі та Меган із родини заради економії - експертка