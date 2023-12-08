"Рахунок 2:0": Емеральд похвалилася черговою перемогою над ексом у суді

Снайперка Євгенія Емеральд, яка раніше оголосила про розлучення і домашнє насилля з боку екса, продовжує намагатися обмежити його спілкування з донькою.

За словами Емеральд, в суді було прийнято рішення про заборону наближення військового Євгена Стипанюка до неї та їхньої дочки Афіни.

"Ще одна перемога у боротьбі за гідність та безпеку моєї сім’ї. Суд заборонив Євгену Стипанюку наближатися до мене. Місяць тому комісія Служби у справах дітей та сім’ї проголосувала за те, щоб не надавати Стипанюку жодних годин спілкування з донькою.

А 29 листопада Деснянський районний суд міста Києва постановив видати йому обмежувальний припис строком на 6 місяців!", - розказала Євгенія.

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Емеральд шкодує, що пізно розгледіла в чоловікові аб'юзера

"Згідно з рішенням суду Стипанюку заборонено: наближатися більш ніж на 100 метрів до нашого з донькою місця проживання; контактувати зі мною будь-яким способом або розшукувати мене самостійно чи через третіх осіб.

До цього результату я йшла багато місяців. Це величезна перемога не лише для мене, а й для всіх українських жінок – тепер ви бачите, що справедливість в Україні існує, і за неї варто боротися!

Отже, Емеральд-Стипанюк: рахунок 2:0. Це важкий шлях, але правда завжди переможе!", - наголосила вона.

фото з instagram

Нагадаємо, Євгенія з Євгеном одружилися у жовтні 2022 на передовій. І вже через тиждень після весілля оголосили, що чекають на "бандерятко".

У жінки також є 11-річна донька Жасмін від попередніх стосунків.

На початку жовтня Емеральд публічно заявила про аб'юз з боку свого колишнього чоловіка, Євгенія Стипанюка. За словами снайперки, Євгеній користувався "образом хорошої людини", приховуючи справжнього себе.

