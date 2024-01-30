Мізогінія та кринжатіна: мережу розлютило відео, де ведучі "Ісландії" пащекують про зовнішність журналістки та називають alyona alyona хабалкою

У мережі розгорівся черговий сексистсько-мізогіністичний скандал за участю ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Сергія Іванова та Володимира Петрова, які в ефірі дозволили собі грубо обговорювати зовнішність журналістки Аліни Доротюк та назвали хабалкою реперку alyona alyona.

Реакція не примусила на себе чекати, і цей зашкварний фрагмент відео розлетівся соцмережами.

"Я так розумію, що оця ведуча, весь час забуваю як її звати, вона от тупо спеціалізується по тупих карочє візаві", - каже на відео Іванов.

"А це ж старий прикол: знайди подружку страшніше ніж ти. Це ж стара жіноча хитрість", - відповідає йому політтехнолог Петров.

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"Ну давай відверто, у цьому випадку це важко буде зробити. Але те що вона старається, треба визнати і заоохотити її. Давай, намагайся. Можна спробувати на теплотрасах пошукати. Там хтось гідний може знайтися", - продовжує Іванов.

Володимира Петрова називають чорним піарником та політтехнологом. Саме йому ми "завдячуємо" такому явищу, як "тітушки"

Сергій Іванов відомий в українському інфопросторі як блогер, письменник і публіцист

Першою на побачене і почуте відреагувала Аліна Доротюк, яку, власне, і обговорювали Петров з Івановим.



"Не Остапчуком єдиним. Або як українські ютубери пробивають ДНО. Сьогодні один з підписників кинув мені YouTube-розбір на моє інтервʼю з блогеркою "Людою з Голлівуда". І все б нічого, адже розбори мають місце бути. Як і субʼєктивні думки глядачів. АЛЕ! Коли я побачила, як два здоровенних дядьки сидять у кадрі і обговорюють мою зовнішність. Ще й серйозно радять пошукати "страшнішу" за себе серед, як я зрозуміла, повій з теплотрас (хоча я б їхню вроду не знецінювала, як і професію). Я РАПТОМ ЗАДУМАЛАСЯ.

Ми так кенсилили Володимира Остапчука за його - у порівнянні з цими висловлюваннями - "безневинне" 10 із 10. А якимось Петрову й Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тисяч підписників на їхньому YouTube-каналі, готові спустити їхні абсолютно мізогіністичні висловлювання з рук?

І суть не в тому, що у їхньому субʼєктивному баченні я зі своєю зовнішністю не маю права сидіти у кадрі - бо цим двом неприємно на мене дивитись. Як на мене, такі коментарі у публічній сфері ще більше легалізують шеймінг жінок за зовнішність.

Зовнішність Аліни Доротюк стала предметом мізогіністичних висловлювань у шоу "Ісландії"

До слова, хто не в курсі, Петров (той, що світліший) відомий у медіасфері як "чорний піліттехнолог" та піарник Януковича. На його рахунку купа брудних піар-акцій, в тому числі провокація з тітушками на мітингу проти Януковича у 2013-му році. І зараз людина з таким медіаминулим в топі українською ютубу🥴



А тепер щодо мого субʼєктивного бачення… Краще б ці двоє свою мізогінію зганяли на фронті. А не на зовнішності українських жінок", - заявила Доротюк.

Аліну, до речі, підтримало багато відомих українців, як у коментарях під постом, так і в сторіс Instagram.

Відомі люди підтримали Доротюк

Павло Зібров висловив підтримку журналістці

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Блогерка Саша Бо знайшла час, щоб написати свою думку з цього приводу

Але на Доротюк Іванов з Петровим не зупинилися. Вони ще й вирішили обговорити реперку alyona alyona.

"Я правильно розумію, що оця хабалка, яку ви всі вважали реперкою, оця проста під'їздна хабалка у метро, розповідає, що не хоче нічого змінювати... Ви всі помилилися, вона просто хабалка, вона жодного відношення до суспільства не має... Тьотя, яка робить вигляд, що вона чорношкірий репер, яка читає реп на гостросоціальні теми, бл*дь, зараз каже, що вона в рот *бала гостросоціальні теми. Прийшов час визначитися: ти тупа хабалка чи ти репер", - звернувся до артистки Петров.

alyona alyona у своєму Instagram написала пост, у якому заявила, що їй соромно це бачити в нашому інфопросторі.

"Я НЕ БУДУ МОВЧАТИ. Хлопці з Ісландія ТВ, вам має бути соромно. Знайдіть мені людину, яка без гріха. Якщо ця людина є, то вона не сяде в крісло і не буде засуджувати інших. Але є дві людини, які це роблять. Публіцист Іванов та політтехнолог Петров.

Замість того, щоб приносити реальну допомогу Україні тут і тепер, обговорювати нагальні питання, спрямовувати людей на єднання, правильні думки, вони просто сидять і перемивають кістки жінкам. Яка страшна, яка ні. Яку би посадив собі на ручки, а яку ні. Включно з викривленням фактів та інформації.

Як це було вперше, коли вони згадали про моє інтерв’ю з @mashaefrosinina. Глядачі у коментарях чітко їм сказали, що вони вирвали фразу з контексту, не додивилися інтерв’ю. І розхитують, і спекулюють незрозуміло на чому.

Я не зреагувала перший раз, але сьогодні ситуація повторилася, бо вони знову згадали журналістку і блогерку, які піднімали тему важливості репостів зборів. Ще й почали вживати якісь свої недоречні жарти. Два дорослі чоловіки.

Мені соромно не те що це бачити й чути, а й соромно, що це є в інфопросторі. Я би хотіла, аби всі люди зараз спрямовували свою діяльність не на пліткування, мізогінію у 21 столітті, а на реальну допомогу державі, суспільству і ЗСУ.

Я ні в якому разі не закликаю до хейту чи травлі, бо це не мої методи протидії мізогінії. Але я буду вдячна людям, якщо вони нагадають цим двом дорослим чоловікам про те, що зараз набагато важливіше єднатися і підтримувати одне одного, а не розпускати плітки чи викривляти факти. А ще гірше просто сидіти в ефірі і обсмоктувати жінок. Буду вдячна за репост. Мізогінії не має бути місця в нашій країні", - підсумувала артистка.

Так Петров відреагував на скандал, який він, вочевидь, не міг не спрогнозувати і який, схоже, йому лише на руку

"Друзі, там якась абсолютна жахлива ситуація, абсолютно жахлива ситуація з блогеркою, яку ми тиждень тому з Сергієм Івановим в "Чорному розриві" начебто якось там образили, мізогінили і сексистили. Це жахливо, це реально жахливо... Але це не настільки, на*уй жахливо, як, бл*дь, те, що ми робили з нею сьогодні в "Чорному розриві", не настільки. Бо сьогодні на Патреоні вийшла взагалі жесть-жесть", - нахабно постібався зі скандалу в сторіс свого Instagram Петров.

До речі, більше про Петрова можна почитати у тексті УП.

Нагадаємо, у сексистські скандали за останній рік потрапляли Володимир Остапчук, Олексій Арестович, Іво Бобул, Олег Скрипка та Михайло Поплавський.