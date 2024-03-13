Меган Маркл виграла суд проти своєї старшої сестри

Герцогиня Сассекська Меган Маркл здобула судову перемогу над своєю сестрою по батькові Самантою Маркл. У задоволенні позову про наклеп, який остання подала проти жінки принца Гаррі торік, офіційно відмовлено.

Таке рішення 12-го березня ухвалила суддя Шарлін Едвардс Ханівелл у Флориді, пояснивши це браком вaгомих доказів, наданих Маркл-старшою.

Про це повідомляє Time.

Сестрі Меган не вдалося відсудити в неї гроші (принаймні, поки що) Фото Getty Images

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Адвокат 42-річної Меган, Майкл Камп заявив, що він та його клієнтка задоволені таким рішенням. Адвокат Саманти - що вони ним засмучені та подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо, Маркл-старша заявляє, що сестра розказувала неправдиві речі про неї у інтерв'ю Опрі Вінфрі та документалці Netflix. Це, вважає 59-річна Саманта, сформувало в глядачів її негативний образ, такої собі "опортуністки, яка намагається нажитися на успіху та славі своєї сестри попри те, що в них нема стосунків".

За свої моральні страждання Саманта Маркл, яка через розсіяний склероз пересувається в кріслі колісному, вимагала 75 тисяч доларів.

Нагадаємо, в 2021-му Саманта випустила книгу спогадів про Меган, де назвала ту "принцесою-нахабою". Як відомо, чимало не надто приємних для герцогині Сассекської речей за останні роки оповіли ЗМІ її батько та старший брат.



