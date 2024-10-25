"Ви, с*ка, навіть не уявляєте": Бєдняков різко відрегував на "думки професіоналів" про його розлучення

Андрій Бєдняков і Анастасія Коротка фото з Instagram

Телеведучий і актор Андрій Бєдняков, який повідомив про розрив стосунків з дружиною і мамою його дітей, ледве встигає відбиватися від коментарів і зауважень з боку підписників.

Під спільним фото з Анастасією Короткою Андрій відповів кільком зірковим колегам і зауважив, що рішення розійтися далося йому нелегко.

Чимало користувачів звинуватили Бєднякова у тому, що він "кинув" двох дітей і дружину. З приводу цього телеведучий звернувся до аудиторії через Insta-сторі.

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"Якщо ви думаєте, що це просто милий текст в пості, то ви помиляєтесь. Ви не уявляєте як мені боляче. Ви, с*ка, навіть не уявляєте. Дуже багато порад, повчань. Причому, обожнюю "думки" професіоналів, які вирішили залізти і дати свою оцінку.

"Кинув з двома дітьми", - ок. Бийте мене. Головне - не чіпайте родину. За них - відірву голову! А я витримаю. Я все життя відбиваюся від такого. Ми ніколи не "грали" в інстаграмі. Ми завжди транслювали правду. Ми ніколи не були в тусовці "рожевих" блогерів з ідеальним світом і життям, яких багато хто ідеалізує. Я ніколи не хотів, щоб ви нас ідеалізували", - пояснив Андрій.

скрін з Instagram

Багато коментаторів накинулися на Андрія зі звинуваченнями

Зокрема блогерка Аліна Шаманська, яка сама раніше пережила розлучення, залишила коментар:

"Допис дуже сумно-романтичний… І це ваше життя. Ніхто не в праві туди лізти. Але зараз складно навіть уявити почуття жінки, яка залишилася однією на тому краю світу з двома дітьми в чужій країні, яка ще зовсім нещодавно зізнавалася у сторіз у коханні своєму єдиному чоловікові, батьку своїх дітей, який сказав їй, що "на тому краю світу" буде безпечніше! Але, як виявилось, немає безпечнішого місця на землі, ніж родина. Бажаю Насті сил це пережити… Розлучення – це боляче", - написала Шаманська, чиї слова зібрали чимало лайків.

Нагадаємо, у Бєднякова та Короткої є двоє спільних дітей: 9-річна Ксенія та 2-річний Остап. З початку повномасштабної війни Анастасія з дітьми живуть у США. У березні минулого року екскохана розказувала, як їм давалися стосунки на відстані.