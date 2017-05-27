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Иванушки International заявили, що їх не пустили в Україну
27.05.2017, 09:49
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Російському гурту Иванушки International заборонений в'їзд на територію України.

Принаймні про це заявив один з учасників колективу Андрій Григор'єв-Аполлонов. За його словами, про заборону вони дізналися тільки в київському аеропорту.

Иванушки International прилетіли на приватний концерт до Києва, але далі аеропорту Борисполя ступити не змогли - прикордонники розвернули музикантів, пише Комсомольская правда.

Самі артисти запевняють, що не бачать підстав для заборони.

"Щиро засмучені! Тому що група Иванушки International з моменту приєднання Криму до Росії не давала концертів в Криму і в Україні", - заявив 46-річний Григор'єв-Аполлонов.

"Іванушек" не пустили на територію України

Та, виявляється, не все так "чисто": один з учасників гурту таки мав поїздку на окуповану територію, а саме був в Ялті.

"Ми могли потрапити під одну гребінку через Кирила Андрєєва, який їздив до Ялти на спортивний турнір з хокею. Це абсолютно конфіденційна інформація, про яку я, до речі, дізнався вчора, коли мені надали ці дані. Просто нас ідентифікують як єдине ціле. Але ми ж не сіамські близнюки. Кирило їздив по своїй сольній особистої програмі. Про те, що він їде грати в Ялту, він нас не попереджав", - наголосив Григор'єв-Аполлонов.

Иванушки International заявили, що оскаржуватимуть заборону на в'їзд до України.

"Я не розумію, як можна було так прийняти групу, яка співає романтичні пісні, якій політика пофіг? Ми поза політикою! Хлопці, які озвучили мені це рішення, кажуть: "Ми самі виросли на ваших піснях, але закон є закон". Тому мені хочеться, щоб вони надали інформацію про наш концерті в Криму, який нібито був", - ще раз обурився "іванушка".

Нагадаємо, раніше цього року в Україну не пустили співачку Лоліту Мілявську, актрис Олену Воробей та Олену Яковлєву.

Фото Instagram


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Коментарі
Иван Иваненко
27.05.2017 12:23
Ка..аа—пєц..!!
Ти його чайником по плоскій рускай мордє,а цe хачьйо всe одно своім азіатським узкаглазим рилом сунe в Украіну.
За Дон скотобидло,за Дон..там вашe місцe
Andriy Kalnyshevsky
27.05.2017 12:13
Был в оккупированом Крыму забудь про Украину - сложно понять для лишехромосомных?
Вова Тур
27.05.2017 11:30
Всі чекают коли замінять Путіна з Порошенком.
Гриша Водокачкин
27.05.2017 11:10
Нічого не вдієш - доведеться перечекати кілька років. Або віддавайте Крим назад.
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Иванушки International заявили, що їх не пустили в Україну 4 ]

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