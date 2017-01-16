#сказочноеБали: весілля Арфушів, Полякова в купальнику і темнорота Яремчук

Руслана побувала в Кузьми та попозувала на дорозі. ФОТО 1 ]



Моделі на морях: Григор’єва робить планку на Маврикії, а Дементьєва –кардіо в Еміратах

Лорак влаштувала рідним кубинські канікули. ФОТО 1 ]



Астаф’єва показала, яка вона лижниця, та коханого у воді серед гір

"Афродита" Камалія у новому кліпі засвітила груди, шрам та зіграла на скрипці. ВІДЕО 11 ]



Каменських із веслом посвітила сідницями в купальнику. ФОТО

Мер Львова Садовий вивіз родину на італійський курорт. ФОТО 3 ]



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Єресень і вжопень: Савченко, Кличко і Добкін потрапили у календар

"Пісь-президент" та хвойди: ЗМІ пишуть про компромат росіян на Трампа. Фотожаби



Творчий вечір Меладзе в Сочі: "золотий" склад "ВІА Гри" та Бережна з Лорак 3 ]

Саніна із "The Hardkiss" показалася в купальнику на пляжі Таїланду. ФОТО 1 ]



Бадоєв зустрів 36-й рік під індонезійським дощем. ФОТО

Гайтана показала яскравий гардероб, частково пошитий мамою. ФОТО 1 ]



Сина Януковича записали в бізнес-партнери до цицькатої моделі "Playboy" 4 ]

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Закутана у пуховик Астаф’єва вигулює себе з коханим у Відні. ФОТО



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"Патрон" Дорн показав свою банду. ФОТО
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