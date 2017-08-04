Scooter таки прилетів до окупованого Криму

Німецький гурт Scooter 3-го серпня прилетів до окупованого Криму.
Фото лідера колективу Ейч Пі Бакстера, який спілкується з представниками російських телеканалів, опублікована на Facebook-сторінці Симферопольського аеропорту.
|Scooter таки прилетів до Криму
Повідомляється, що Scooter виступить 4-го серпня на фестивалі в Балаклавській долині.
|Лідер колективу поспілкувався з російськими пропагандистськими ЗМІ
Нагадаємо, анонсуючи на сайті колективу концерт у Криму, менеджери Scooter навмисне не стали вказувати країну, до якої відноситься місто Балаклава.
А сам Бакстер запевнив, що вони з колегами й гадки не мали, що вв’язуються в політичний конфлікт, мовляв, виступають вони і в Україні, і в Росії.
Нагадаємо, через відвідини окупованого Криму цілій низці селебріті тепер на різний термін заборонено в'їжджати в Україну.
Фото з Facebook