Депутатку Рєпіну помітили біля Ради з сумочкою Dior за 55 тисяч

Членкиня фракції "Слуга народу" Елла Рєпіна вигуляла в Раду сумку від Dior, вартість якої приблизно 2 тисячі доларів (55 тисяч гривень).

Але якщо подивитися декларацію депутатки з Донецька, стає зрозуміло, що цей модний аксесуар доволі скромний для її смаків.

Володарку кількох задекларованих шуб та годинників Hublot і Rolex зняв біля Ради фотограф Олександр Гончаров. Відео він виклав на своєму Facebook.

Элла Репина и её Dior 👜 #дамыРады #часовщик Posted by Aleksandr Goncharov on Thursday, June 3, 2021

Таку сумочку можна знайти і за 2500 доларів, і дешевше зі знижкою

Елла Рєпіна працювала економісткою кредитного відділу в АКБ "Донкредитінвест". Вона є доценткою кафедри маркетингу і комерційної справи Донецького державного університету економіки і торгівлі (знаходиться у місті Кривий Ріг).

Також вона - кандидатка економічних наук. Має чоловіка і доньку.

Фото з Facebook

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