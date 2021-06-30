"Слуга" Дмитрієва вигуляла в Раду сумку за три депутатські зарплатні

Середа, 30 червня 2021, 14:30

Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва продовжує демонструвати в Раді брендові сумки зі своєї колекції.

30-го червня порламентарку бачили з сумочкою від Dior, вартість якої $4900 або 133 тисячі гривень. Це при тому, що середня зарплатня депутата складає 40 тисяч гривень.

Фото Дмитрієвої виклав у Facebook фотокореспондент Олександр Гончаров. 

 
Стоматологиня і депутатка Дмитрієва полюбляє дорогі брендові речі і вважає нормальним носити їх у Раду 
 
Зараз ця модель дуже популярна серед модниць світу 
скріншот з сайту dior.com

До речі, у декларації Дмитрієвої немає жодної сумки, лише коштовності і годинники. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Передвесняна Рада: чорно-біла Тимошенко, Аллахвердієва у гіпюрі та Дмитрієва з сумкою за 55 тисяч

Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді українську каблучку за 43 тисячі

Зе-депутатка Дмитрієва вигуляла в Раду чергову брендову торбину


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів