"Слуга" Дмитрієва вигуляла в Раду сумку за три депутатські зарплатні
Середа, 30 червня 2021, 14:30
Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва продовжує демонструвати в Раді брендові сумки зі своєї колекції.
30-го червня порламентарку бачили з сумочкою від Dior, вартість якої $4900 або 133 тисячі гривень. Це при тому, що середня зарплатня депутата складає 40 тисяч гривень.
Фото Дмитрієвої виклав у Facebook фотокореспондент Олександр Гончаров.
До речі, у декларації Дмитрієвої немає жодної сумки, лише коштовності і годинники.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Передвесняна Рада: чорно-біла Тимошенко, Аллахвердієва у гіпюрі та Дмитрієва з сумкою за 55 тисяч
Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді українську каблучку за 43 тисячі
Зе-депутатка Дмитрієва вигуляла в Раду чергову брендову торбину
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії