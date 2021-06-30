"Слуга" Дмитрієва вигуляла в Раду сумку за три депутатські зарплатні

Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва продовжує демонструвати в Раді брендові сумки зі своєї колекції.

30-го червня порламентарку бачили з сумочкою від Dior, вартість якої $4900 або 133 тисячі гривень. Це при тому, що середня зарплатня депутата складає 40 тисяч гривень.

Фото Дмитрієвої виклав у Facebook фотокореспондент Олександр Гончаров.

Стоматологиня і депутатка Дмитрієва полюбляє дорогі брендові речі і вважає нормальним носити їх у Раду

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Зараз ця модель дуже популярна серед модниць світу скріншот з сайту dior.com

До речі, у декларації Дмитрієвої немає жодної сумки, лише коштовності і годинники.

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