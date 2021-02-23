Передвесняна Рада: чорно-біла Тимошенко, Аллахвердієва у гіпюрі та Дмитрієва з сумкою за 55 тисяч
Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва продовжує носити в Раду дорогі сумки та одяг.
23-го лютого колишня дантистка вигуляла на роботу сумку від Saint Laurent вартістю приблизно 55 тисяч гривень.
Її конкурентка по люксовому гардеробу Ірина Аллахвердієва цього дня була вся в чорному – у гіпюровій кофтинці та блискучій спідниці до коліна. Ноги депутатки прикрашали чорні ботільйони на високих підборах, дуже схожі на "лабутени" за 30 тисяч гривень.
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко була по-діловому чорно-біла.
Але 29-річна депутатка Ольга Коваль переплюнула своїх старших колег. Вона прийшла у парламент з сумкою, дуже схожою на класичну Chanel.
Фото Дмитра Ларіна
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Модна Рада: Луценко у дорогих прикрасах, пудрова Тимошенко і коліна Богомолець
Модна Рада: стиліст назвала найгірші та найстильніші образи депутаток
Депутатка від ОПЗЖ Славицька вигуляла в Раду сумку за 70 тисяч
Зе-депутатка Коваль вигуляла в Раду сумку майже за 100 тисяч
Взуття за 25 тисяч та сумка за 35: зе-депутатка Дмитрієва два дні поспіль вражала Раду брендами