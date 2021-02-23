Передвесняна Рада: чорно-біла Тимошенко, Аллахвердієва у гіпюрі та Дмитрієва з сумкою за 55 тисяч

Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва продовжує носити в Раду дорогі сумки та одяг.

23-го лютого колишня дантистка вигуляла на роботу сумку від Saint Laurent вартістю приблизно 55 тисяч гривень.

Дуже популярна серед модниць модель сумки від Saint Laurent є і в гардеробі Дмитрієвої

На багатьох сайтах ця сумка вже розкуплена

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Ціна варіюється від 54 до 58 тисяч гривень

Намисто в Оксани схоже на Chanel

Її конкурентка по люксовому гардеробу Ірина Аллахвердієва цього дня була вся в чорному – у гіпюровій кофтинці та блискучій спідниці до коліна. Ноги депутатки прикрашали чорні ботільйони на високих підборах, дуже схожі на "лабутени" за 30 тисяч гривень.

Ірина Аллахвердієва була в гіпюрі та гарному настрої

Червона підошва видає всім гарно відомий бренд Christian Louboutin

Взуття Ірини дуже схожі на ці "лабутени" за тисячу доларів

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко була по-діловому чорно-біла.

Тимошенко уже показувала стільки сумок в Раді, що навіть не перелічити

Але 29-річна депутатка Ольга Коваль переплюнула своїх старших колег. Вона прийшла у парламент з сумкою, дуже схожою на класичну Chanel.

Така сумка від Chanel коштує понад 130 тисяч гривень. І це не перша брендова сумка Коваль , засвічена в Раді

Нестор Шуфрич та Сергій Льовочкін наче бідні родичі

Єлизавета Богуцька в орнаментах та клітинці

Анна Скороход була ошатна, з помадою під колір штанів та з зачіскою наче в принцеси

Людмила Буймістер якось занадто буквально зрозуміла моду на шкірзам

Олена Кондратюк, як завжди, стримана і без зайвих деталей

Вікторія Подгорна сховала сумку, зате показала оригінальне намисто

Фото Дмитра Ларіна

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