Передвесняна Рада: чорно-біла Тимошенко, Аллахвердієва у гіпюрі та Дмитрієва з сумкою за 55 тисяч

23 лютого 2021, 17:17

Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва продовжує носити в Раду дорогі сумки та одяг.

23-го лютого колишня дантистка вигуляла на роботу сумку від Saint Laurent вартістю приблизно 55 тисяч гривень.

 
Дуже популярна серед модниць модель сумки від Saint Laurent є і в гардеробі Дмитрієвої
 
На багатьох сайтах ця сумка вже розкуплена

 
Ціна варіюється від 54 до 58 тисяч гривень
 
Намисто в Оксани схоже на Chanel

Її конкурентка по люксовому гардеробу Ірина Аллахвердієва цього дня була вся в чорному – у гіпюровій кофтинці та блискучій спідниці до коліна. Ноги депутатки прикрашали чорні ботільйони на високих підборах, дуже схожі на "лабутени" за 30 тисяч гривень.

 
Ірина Аллахвердієва була в гіпюрі та гарному настрої
 
Червона підошва видає всім гарно відомий бренд Christian Louboutin
 
Взуття Ірини дуже схожі на ці "лабутени" за тисячу доларів

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко була по-діловому чорно-біла.

 
Тимошенко уже показувала стільки сумок в Раді, що навіть не перелічити

Але 29-річна депутатка Ольга Коваль переплюнула своїх старших колег. Вона прийшла у парламент з сумкою, дуже схожою на класичну Chanel.

 
Така сумка від Chanel коштує понад 130 тисяч гривень. І це не перша брендова сумка Коваль, засвічена в Раді
 
Нестор Шуфрич та Сергій Льовочкін наче бідні родичі
 
Єлизавета Богуцька в орнаментах та клітинці
 
Анна Скороход була ошатна, з помадою під колір штанів та з зачіскою наче в принцеси
 
Людмила Буймістер якось занадто буквально зрозуміла моду на шкірзам
 
Олена Кондратюк, як завжди, стримана і без зайвих деталей
 
Вікторія Подгорна сховала сумку, зате показала оригінальне намисто

Фото Дмитра Ларіна

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