Дочка Ющенка, Горова та Кулеба привітали CEO Club Ukraine із ювілеєм

3-го жовтня CEO Club Ukraine влаштував велике святкування 10-річчя свого існування.

Привітати засновника клубу Сергія Гайдайчука та його команду до КВЦ "Парковий" прийшли голова партії "Голос" Кіра Рудік, народна депутатка Альона Шкрум, депутатка Київради Євгенія Кулеба, дочка Віктора Ющенка Віталіна, продюсерка Ірина Горова та багато інших відомих людей.

"За 10 років нам вдалося побудувати сильну спільноту лідерів, фундаментом якої є повага до різних ідей і думок, довірчі відносини, а також прагнення постійного розвитку в особистому і професійному плані. Той рівень експертизи, потенціалу й довіри, які є у клубі, — це вже історія колективного успіху", - зазначив засновник CEO Club Гайдайчук.

Як відомо, CEO Club є партнером Editors Club Української правди.

Старший партнер "Jnomics media" Гай Гелдієв, керуючий партнер Focus Estate Fund Андрій Козин, кінопродюсер Олег Кохан, головна редакторка "УП" Севгіль Мусаєва, засновник CEO Club Сергій Гайдайчук, інвестор медичного онлайн-хабу Doc.ua Ігор Ліскі, власниця компанії ARENA CS Яна Матвійчук, власник групи компаній FGK Financial Сергій Позняк фото дмитро ларін

Депутатка Ради Альона Шкрум мала нагоду оголити плечі у вечірній сукні

Продюсерка Ірина Горова посвітила плечима у сукні від Каті Сільченко

Журналістка Соня Кошкіна

співвласник Meest China та експерт в українсько-китайських відносинах В'ячеслав Лисенко, Севгіль Мусаєва та Олег Кохан, який продюсував Член Editor's Club,В'ячеслав Лисенко, Севгіль Мусаєва та Олег Кохан, який продюсував фільм УП "Треба ще вижити"

Голова партії "Голос" Кіра Рудік

Членкиня Editors Club Яна Матвійчук та Севгіль Мусаєва

Севгіль Мусаєва та депутатка Київради, засновниця "Місто-сад" Євгенія Кулеба

фото дмитро ларін

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Заліщук, Кулеба, Гресь та відомі підприємці: хто завітав на відкриття Editor’s Club від УП

Кулеба, Сеітаблаєв та Фіала відвідали прем’єру фільму УП "Треба ще вижити"

Welcome to Толока: Кулеба, Ташева й відомі бізнесмени на презентації нового формату членства в клубі УП