Дочка Ющенка, Горова та Кулеба привітали CEO Club Ukraine із ювілеєм
3-го жовтня CEO Club Ukraine влаштував велике святкування 10-річчя свого існування.
Привітати засновника клубу Сергія Гайдайчука та його команду до КВЦ "Парковий" прийшли голова партії "Голос" Кіра Рудік, народна депутатка Альона Шкрум, депутатка Київради Євгенія Кулеба, дочка Віктора Ющенка Віталіна, продюсерка Ірина Горова та багато інших відомих людей.
"За 10 років нам вдалося побудувати сильну спільноту лідерів, фундаментом якої є повага до різних ідей і думок, довірчі відносини, а також прагнення постійного розвитку в особистому і професійному плані. Той рівень експертизи, потенціалу й довіри, які є у клубі, — це вже історія колективного успіху", - зазначив засновник CEO Club Гайдайчук.
Як відомо, CEO Club є партнером Editors Club Української правди.
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