Вірусний ролик із "Містером Бігом" видалили після звинувачень зірки "Секс і місто" в зґвалтуваннях

Реюніон серіалу "Секс і місто", "І просто так..." від початку переслідують халепи. Давній конфлікт між актрисами, через який "переїхала в Лондон" одна з головних героїнь, хвиля ейджистського хейту в мережі, обурення фанів через смерть "Містера Біга" - виявляється, все це ще були квіточки.

67-річного Кріса Нота, виконавця ролі Біга, звинуватили у зґвалтуваннях двоє жінок. Сам актор це рішуче заперечує. Утім компанія Peloton, яка відчайдушно намагалася зупинити падіння своїх акцій за допомогою рекламного ролика з Крісом, уже видалила відео, хоч воно і встигло завіруситися.

Про це пише The Daily Mail.

"Містера Біга" звинуватили в сексуальному насильстві фото з instagram нота

Почалося з того, що своїми історіями про Нота з виданням The Hollywood Reporter під псевдонімами поділилися дві жінки, 40-річна Зої та 31-річна Лілі. Вони пояснили, що ажіотаж навколо виходу продовження серіалу став для них "тригером", і вони вирішили розказати про насильство над ними, яке буцімто мало місце в 2004-му та 2015-му році.

Деякі моменти в розповідях Зої та Лілі дуже подібні. Обидва зґвалтування начебто сталися вдома в Нота. Одна з жінок зайшла до актора повернути книжку, яку позичала, іншу Кріс запросив після побачення, "показати свою колекцію віскі". За словами жертв, насильство в обох випадках чоловік скоїв перед дзеркалом, і проникнення відбувалося ззаду.

Жінки кажуть, що поява Нота на екрані стала для них "тригером" фото з instagram "І просто так..."

"Звинувачення, висунуті проти мене особами, з якими я зустрічався багато років тому, навіть десятиліття тому, категорично фальшиві", - заявив Нот.

"Цим історіям може бути 30 років або 30 днів - "ні" завжди одначає "ні" - ось межа, яку я ніколи не перетинав. Ті сексуальні контакти відбувалися за згодою... Складно не задаватися питанням, чому ці історії спливли саме тепер. Я точно не знаю цього, але знаю от що: я не скоював нападів на тих жінок", - наголосив актор.

Тим часом знайшлася й жінка, яка звинуватила "Містера Біга" неанонімно та публічно. Актриса та драматургиня Зої Лістер-Джонс заявила, що особисто була свідком того, як Нот "неприйнятно" поводився з жінками на роботі. А коли вони з актором разом знімалися в серіалі "Закон та порядок", Кріс на майданчику був п'яним. Під час одного з дублів він нахилився до Зої та понюхав її шию, відзначивши, що вона добре пахне.

"Кріс Нот використовував ілюзію, яку являв собою Містер Біг, і в яку вірили жінки. Нах*й Містера Біга", - заявила Лістер-Джонс у своєму Instagram.

Іще кілька днів тому фанати серіалу щиро оплакували Біга, який помер від серцевого нападу на руках у Керрі... Що ж буде тепер?

У мережі також пригадали скандальну історію з 1990-х, коли ексдівчина Нота, модель Беверлі Джонсон звинуватила його в побиттях та погрозах. Вона запевняла, що після розриву колишній залякує її по телефону, обіцяє спотворити її зовнішність та вбити її собаку.

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Як пишуть The New York Times, у компанії Peloton запевнили, що не знали про звинувачення, коли запрошували Кріса Нота знятися в ролику. А ще наголосили, що кожне звинувачення в сексуальному насильстві заслуговує серйозного ставлення.

Як повідомили виданню Deadline у поліції Лос-Анджелеса, офіційних заяв на актора поки не подавалося. Адвокати Нота запевнили, що співпрацюватимуть зі слідством, якщо або коли воно розпочнеться.

До слова, якщо сексуальний контакт із Лілі - добровільний або ні - справді мав місце в 2015-му році, то Кріс Нот на той момент був уже три роки як одружений зі своєю нинішньою дружиною Тарою Вілсон. Нагадаємо, в пари двоє спільних дітей. Молодший син, Оріон народився торік.

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