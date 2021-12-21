"Ми підтримуємо жінок, які поділилися болючим досвідом": акторки "Секс і місто" про звинувачення Кріса Нота у зґвалтуваннях

Головні актриси серіалу "І просто так" Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс вперше прокоментували звинувачення у зґвалтуванні проти Кріса Нота, відомого за роллю містера Біга.

Звернення зірки опублікували у Twitter Синтії Ніксон.

"Нам дуже сумно чути звинувачення проти Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які виступили й поділилися таким болючим досвідом. Ми знаємо, це було складно, і хочемо похвалити їх за це", – написали вони.

З актором наразі відмовляються працювати різноманітні бренди та компанії. Через скандал він вже втратив чимало грошей на угоді про продаж свого бренду текіли Ambhar. За інформацією The Daily Mail, після висунутих звинувачень вартість компанії Нота впала на 12 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно дві жінки заявили, що актор зґвалтував їх. Історії трапилися у 2004-му та 2015-мі роках. Нот категорично заперечує їхні слова.

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