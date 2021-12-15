"Містер Біг" про шокуючу долю свого героя в "Секс і місто": Смерть стається. Але життя триває

Американський актор Кріс Нот зізнався, що спершу не був у захваті від свого повернення в продовження "Секс і місто", "І просто так...", тим більше тому, що його персонаж, "Містер Біг" помирає.

Одначе 67-річна зірка визнає: ця смерть була "абсолютно необхідна" для розвитку серіалу.

Про це Кріс поговорив у інтерв'ю Vogue, фрагменти якого наводяться в американській та грецькій версії журналу.

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"Життя саме по собі непросте, злети та падіння. Смерть стається... Але життя триває", - зазначив він.

"Усе закінчується, і для нього настав час піти, хіба що ми би знімали "Сцени з подружнього життя" у стилі "Секс і місто". Піти можна було лише у землю", - пояснив Нот.

На думку актора, історію Біга та Керрі можна було закінчити лише так

Зі слів Нота, вони з режисером Майклом Патріком Кінгом називали сцену смерті Біга в обіймах Керрі "моментом Бонні і Клайда", маючи на увазі останній погляд, яким обмінялися Воррен Бітті та Фей Данавей у фільмі 1967-го року.

"Ми знали, що в нас має бути так, що я не маю померти на самоті в ванній. Повинна бути ця остання мить і жодних слів, жодного банального діалогу, лише погляд, і я вважаю, він (Кінг) зробив це прекрасно. Я завжди знав, що Майкл Патрік Кінг про мене подбає, в сценарії, під час знімання та монтування, тож я почувався дуже комфортно, помираючи", - зі сміхом запевнив актор.

Як зізнався Кріс, познайомившись із роллю Біга в 1990-х для зйомок у пілоті, він спершу поставився до нього "підозріло". Актор побоювався, що його персонаж так і лишиться холодним та відчуженим. Проте згодом сценаристи додали Бігу прекрасне почуття гумору, а його зваженість та здатність бути об'єктивним - риси, які Нот був би не проти в нього перейняти.

Нагадаємо, реюніон серіалу викликав неоднозначну реакцію в мережі, а ще обвалив акції виробника велотренажерів.

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