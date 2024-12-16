Депутат Бойко на відео в TikTok засвітився у светрі, який може коштувати кілька тисяч доларів

Колишній міністр та віцепрем'єр за часів Януковича, а нині голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ Юрій Бойко раптом заговорив про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.

14 грудня він виклав в TikTok відео, схоже на виборчу кампанію, яке він записував на тлі ікон і в светрі, дуже схожому на люксовий італійський бренд Kiton.

Светр Бойка може коштувати кілька тисяч доларів Скрін з відео в ТікТок Бойка

Першою на цю нібито незначну деталь звернула увагу журналістка The Kyiv Independent Євгенія Моторевська у Facebook.

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"Юрій Бойко міг би зараз писали листи з якоїсь із українських колоній на волю (стаття, за якою в 2014 році відкрили справу щодо "вишок Бойка", передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі). Натомість він в светрі від італійського люкс-бренду Kiton приблизно за 2,5 тис дол розказує нам про страшних українських "радікалов". На 11 році війни з Росією", - обурилася Моторевська.

Ціни на кашемірові светри Kiton вражають

Светри бренду Kiton коштують в середньому 2-3 тисячі доларів. І в них є одна характерна деталь - червоний бігунок на блискавці, який важко сплутати з іншою маркою.

Можна знайти на сейлі і дешевші, "всього" за тисячу доларів

Нагадаємо, минулого року Бойко задекларував за 2022 рік мільйони рублів у російському банку.