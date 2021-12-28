Дочка Бойка стала мамою вдруге

Редакторка модного видання і дочка колишнього регіонала Юрія Бойко, Уляна поділилася з підписниками радісною новиною.

26-го грудня вона стала мамою вдруге.

Причому другу вагітність Уляна ретельно приховувала від загалу. А про свого первістка Бойко взагалі повідомила лише через півроку.

26.12.21. Найкращий подрунок цього року. Тепер мама двох", - написала Уляна фото Kargina Ksenia

Як відомо, Уляна заміжня за Михайлом Бондаренком, який є членом наглядової ради групи компаній "ЛІГА".

Стать та імена своїх дітей Уляна приховує від соцмереж фото elen ponomaryova

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дочка Бойка вперше повідомила, що стала мамою

Дружина Хмельницького з дочками Бойка та Червоненка вирвалися в Туреччину