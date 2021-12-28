Дочка Бойка стала мамою вдруге
Вівторок, 28 грудня 2021, 13:44
Редакторка модного видання і дочка колишнього регіонала Юрія Бойко, Уляна поділилася з підписниками радісною новиною.
26-го грудня вона стала мамою вдруге.
Причому другу вагітність Уляна ретельно приховувала від загалу. А про свого первістка Бойко взагалі повідомила лише через півроку.
Як відомо, Уляна заміжня за Михайлом Бондаренком, який є членом наглядової ради групи компаній "ЛІГА".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Дочка Бойка вперше повідомила, що стала мамою
Дружина Хмельницького з дочками Бойка та Червоненка вирвалися в Туреччину
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії