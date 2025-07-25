Українська модель OnlyFans, яку побили в Дубаї, розказала про деталі того вечора, назвала імена кривдників та пояснила своє інтерв'ю Собчак

Скрін з відео

21-річна уродженка Херсона, OnlyFans-модель Марія Ковальчук, яку у березні після побиття знайшли у важкому стані в Дубаї, розкрила подробиці страшного дня.

В інтерв'ю "Говорить вся країна" Марія та її мама Ганна пригадали деталі вечірки, з якої все почалося, та розказали про стан дівчини нині.

"Ми святкували у той день день народження подруги і в караоке познайомилися з тим хлопцем", - розказала вона.

Фото з Х

За словами Марії, саме того дня в неї закінчилось бронювання у готелі, тож хлопець вирішив "допомогти" і запропонував полетіти у Таїланд. Щоби більш точно пригадати деталі вечора, до розмови приєдналася мама постраждалої.

"Вона (донька - ред.) пропустила квиток на літак. Кошти не повертаються. Бронювання готелю закінчилось і коштів на це все немає. Вона мені сказала, що пропустила цей літак. Вона каже: "Я сама розберуся, не хвилюйся"", - пояснила пані Ганна.

"Це не було porta potty (вечірки заможних дубайських шейхів, на яких з гарними дівчатами-моделями відбуваються жорстокі речі - ред.) і ніяких шейхів там не було.

На вечірці було 5 людей, а один з хлопців відразу поїхав у справах. На балконі в їхньому номері, куди ми прийшли після караоке, був басейн, велика площа. Ця компанія відразу стрибнула у басейн, а я просто дивилась на цю картину. Все було нормально, ми спілкувались. Минула доба і вони вирішили поїхати за алкоголем", - розповіла дівчина.

Фото Маші, ймовірно, зроблене того вечора

Як зазначила Марія, жодних речовин на вечірці не було, тільки шампанське.

"Я не вживала алкоголь. Про що спілкувалися мало пам'ятаю. Батько одного з хлопців живе в Дубаї з 1996-го року. Одна дівчина просто знімає квартиру, інша живе з батьками", - розповіла Марія про компанію, яка зібралась на балконі.

За словами дівчини, пізніше у готельний номер привезли пляшку віскі і наркотики.

"Якісь наркотики, які вони нюхали потім. Коли вони почали напиватися, ставали агресивними. Потім почали розбивати пляшки об підлогу, вся підлога була у склі. Це відбувалось якось поступово. Однак мені не було куди йти серед ночі. Думала, що не станеться нічого поганого", - пригадала дівчина.

"Вони відразу їй (доньці - ред.) заборонили виходити з номеру. Але вона не сприйняла це як загрозу. Вона не відповідала на дзвінки і текстові повідомлення. Я не знала, де відбувалася вечірка", - розказала мама дівчини.

"Документи були у торбинці, яку в мене пізніше відібрали. Потім одна з дівчат вдарила мене по обличчю і забрала мої речі, мою сукню, а потім вийшла у ній з готелю. Інші сиділи так само в кімнаті. Потім я зрозуміла, що час кликати на допомогу.

Я побігла до сусіднього балкону, але мене хлопці затягнули назад. Я намагалася кричати. Потім побігла до дверей, поки вони були на балконі. Вибігла в халаті і побігла. Вони відразу побігли за мною. Вже на вулиці я відірвалася", - пригадала Марія.

З таким волоссям дівчину вже знайшли у лікарні

"Я бігла до ближчої будівлі, побачила, що там відкрито. Піднялася на кілька поверхів і там сховалась. Але пізніше почула голоси і зрозуміла, що вони мають бути нижче. Я сиділа тихо. Після цього взагалі нічого не памʼятаю, ніби мене вдарили по голові", - розповіла вона.

Мама Марії перелічила імена всіх, хто знущався над її донькою.

"Головний, з яким Марія познайомилася в караоке "Золото" - Артем Папазов. Потім друга дівчина - Олександра Мерцалова. Також Мілена Долганова, Олександр Клапцинський і Максим Крашеніков. Вони громадяни Росії".

За словами Марії, найбільші знущання були збоку Артема і Олександри.

На фото Артем, який почав знущатися з дівчини першим

Тато Артема, якому писала пані Ганна, так і не пішов на контакт

Артем Папазов – 19-річний син бізнесмена Олега Папазова. Сам бізнесмен народився в Донецьку, а згодом переїхав до Росії, де зайнявся підприємництвом.

У 1990-х він розвивав ресторанний бізнес, торгував тютюном і ліками, а також здавав нерухомість в оренду, а згодом разом зі старшим сином Олегом він заснував мережу пекарень. Сьогодні родина переважно живе в Дубаї, веде розкішний спосіб життя та публічно хизується рівнем життя.

Росіянка Олександра, яка також брала участь у знущанні з Марії

На знімку Олександр, який був присутній на вечірці

За припущеннями Ганни, компанія хотіла вбити її доньку і торгувала людьми, працювала "за схемою".

Марія і її мама також розказали, як дівчина почувається нині.

"Марійка зараз проходить реабілітацію. Вона перенесла 9 операцій: 3 на одній нозі, 3 на другій, 2 на хребті і одну операцію на ключиці. На нозі був відкритий перелом, немає 10 см, кістка зараз стоїть, імплант. Від пояса і нижче в неї зараз все паралізовано, немає чутливості. Потрібен час і лікування", - розповіла пані Ганна.

А ще пані Ганна пояснила, чому спершу дала інтервʼю російській журналістці Ксенії Собчак, де заявила, що не очікувала кривди від "своїх".

"Дала інтервʼю, тому що саме тут були громадяни РФ. Якщо б вони не були замішані в цій історії, то я б не робила цього. Тут людський фактор, розумієте? Можливо у громадян цієї країни буде більше впливу на цих людей. Можливо вони зможуть знайти їх на території своєї країни.

Я не можу довіряти жодним ЗМІ, тому що це окрема гілка. Просто хочу донести правду і інформацію, що саме відбулося. Мені треба було довести, показати і розказати тим самим росіянам, бо писали увесь цей бруд. Також я давала в інтервʼю інформацію, як нищили Херсон... Але так сталося, що саме росіяни покалічили мою дитину", - емоційно висловилася Ганна.

Нагадаємо, у вересні 2024-го у Грузії знайшли мертвою трансгендерну модель, учасницю конкурсу краси Miss Trans Star International Кесарію Абрамідзе.