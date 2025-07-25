Українська модель OnlyFans, яку побили в Дубаї, розказала про деталі того вечора, назвала імена кривдників та пояснила своє інтерв'ю Собчак

ТаблоID - 25 липня, 13:15
Марія з мамою
Скрін з відео

21-річна уродженка Херсона, OnlyFans-модель Марія Ковальчук, яку у березні після побиття знайшли у важкому стані в Дубаї, розкрила подробиці страшного дня.

В інтерв'ю "Говорить вся країна" Марія та її мама Ганна пригадали деталі вечірки, з якої все почалося, та розказали про стан дівчини нині.

"Ми святкували у той день день народження подруги і в караоке познайомилися з тим хлопцем", - розказала вона.


Фото з Х

За словами Марії, саме того дня в неї закінчилось бронювання у готелі, тож хлопець вирішив "допомогти" і запропонував полетіти у Таїланд. Щоби більш точно пригадати деталі вечора, до розмови приєдналася мама постраждалої.

"Вона (донька - ред.) пропустила квиток на літак. Кошти не повертаються. Бронювання готелю закінчилось і коштів на це все немає. Вона мені сказала, що пропустила цей літак. Вона каже: "Я сама розберуся, не хвилюйся"", - пояснила пані Ганна.

"Це не було porta potty (вечірки заможних дубайських шейхів, на яких з гарними дівчатами-моделями відбуваються жорстокі речі - ред.) і ніяких шейхів там не було.

На вечірці було 5 людей, а один з хлопців відразу поїхав у справах. На балконі в їхньому номері, куди ми прийшли після караоке, був басейн, велика площа. Ця компанія відразу стрибнула у басейн, а я просто дивилась на цю картину. Все було нормально, ми спілкувались. Минула доба і вони вирішили поїхати за алкоголем", - розповіла дівчина.

Фото Маші, ймовірно, зроблене того вечора

Фото Маші, ймовірно, зроблене того вечора

Як зазначила Марія, жодних речовин на вечірці не було, тільки шампанське.

"Я не вживала алкоголь. Про що спілкувалися мало пам'ятаю. Батько одного з хлопців живе в Дубаї з 1996-го року. Одна дівчина просто знімає квартиру, інша живе з батьками", - розповіла Марія про компанію, яка зібралась на балконі.

За словами дівчини, пізніше у готельний номер привезли пляшку віскі і наркотики.

"Якісь наркотики, які вони нюхали потім. Коли вони почали напиватися, ставали агресивними. Потім почали розбивати пляшки об підлогу, вся підлога була у склі. Це відбувалось якось поступово. Однак мені не було куди йти серед ночі. Думала, що не станеться нічого поганого", - пригадала дівчина.

"Вони відразу їй (доньці - ред.) заборонили виходити з номеру. Але вона не сприйняла це як загрозу. Вона не відповідала на дзвінки і текстові повідомлення. Я не знала, де відбувалася вечірка", - розказала мама дівчини.

"Документи були у торбинці, яку в мене пізніше відібрали. Потім одна з дівчат вдарила мене по обличчю і забрала мої речі, мою сукню, а потім вийшла у ній з готелю. Інші сиділи так само в кімнаті. Потім я зрозуміла, що час кликати на допомогу.

Я побігла до сусіднього балкону, але мене хлопці затягнули назад. Я намагалася кричати. Потім побігла до дверей, поки вони були на балконі. Вибігла в халаті і побігла. Вони відразу побігли за мною. Вже на вулиці я відірвалася", - пригадала Марія.

З таким волоссям дівчину вже знайшли у лікарні

З таким волоссям дівчину вже знайшли у лікарні

"Я бігла до ближчої будівлі, побачила, що там відкрито. Піднялася на кілька поверхів і там сховалась. Але пізніше почула голоси і зрозуміла, що вони мають бути нижче. Я сиділа тихо. Після цього взагалі нічого не памʼятаю, ніби мене вдарили по голові", - розповіла вона.

Мама Марії перелічила імена всіх, хто знущався над її донькою.

"Головний, з яким Марія познайомилася в караоке "Золото" - Артем Папазов. Потім друга дівчина - Олександра Мерцалова. Також Мілена Долганова, Олександр Клапцинський і Максим Крашеніков. Вони громадяни Росії".

За словами Марії, найбільші знущання були збоку Артема і Олександри.

На фото Артем, який почав знущатися з дівчини першим

На фото Артем, який почав знущатися з дівчини першим

Тато Артема, якому писала пані Ганна, так і не пішов на контакт
Тато Артема, якому писала пані Ганна, так і не пішов на контакт

Артем Папазов – 19-річний син бізнесмена Олега Папазова. Сам бізнесмен народився в Донецьку, а згодом переїхав до Росії, де зайнявся підприємництвом.

У 1990-х він розвивав ресторанний бізнес, торгував тютюном і ліками, а також здавав нерухомість в оренду, а згодом разом зі старшим сином Олегом він заснував мережу пекарень. Сьогодні родина переважно живе в Дубаї, веде розкішний спосіб життя та публічно хизується рівнем життя.

Росіянка Олександра, яка також брала участь у знущанні з Марії

Росіянка Олександра, яка також брала участь у знущанні з Марії

На знімку Олександр, який був присутній на вечірці

На знімку Олександр, який був присутній на вечірці

За припущеннями Ганни, компанія хотіла вбити її доньку і торгувала людьми, працювала "за схемою".

Марія і її мама також розказали, як дівчина почувається нині.

"Марійка зараз проходить реабілітацію. Вона перенесла 9 операцій: 3 на одній нозі, 3 на другій, 2 на хребті і одну операцію на ключиці. На нозі був відкритий перелом, немає 10 см, кістка зараз стоїть, імплант. Від пояса і нижче в неї зараз все паралізовано, немає чутливості. Потрібен час і лікування", - розповіла пані Ганна.

А ще пані Ганна пояснила, чому спершу дала інтервʼю російській журналістці Ксенії Собчак, де заявила, що не очікувала кривди від "своїх".

"Дала інтервʼю, тому що саме тут були громадяни РФ. Якщо б вони не були замішані в цій історії, то я б не робила цього. Тут людський фактор, розумієте? Можливо у громадян цієї країни буде більше впливу на цих людей. Можливо вони зможуть знайти їх на території своєї країни. 

Я не можу довіряти жодним ЗМІ, тому що це окрема гілка. Просто хочу донести правду і інформацію, що саме відбулося. Мені треба було довести, показати і розказати тим самим росіянам, бо писали увесь цей бруд. Також я давала в інтервʼю інформацію, як нищили Херсон... Але так сталося, що саме росіяни покалічили мою дитину", - емоційно висловилася Ганна.

Нагадаємо, у вересні 2024-го у Грузії знайшли мертвою трансгендерну модель, учасницю конкурсу краси Miss Trans Star International Кесарію Абрамідзе.

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