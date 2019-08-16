Як Лобода у Монако в ресторані на столі танцювала

16 серпня 2019, 13:19

Співачка Світлана Лобода на своїх концертах витанцьовує так завзято, що аж коліна розбиває, але їй усе одно замало.

Гайнула до запального танцю зірка й на відпочинку, причому на столі в громадському місці.

Імпровізований перформенс Свєти, який вона показала в Insta-сторі, відбувся в Монако.

Артистка весело проводила час із близькими друзями, продюсеркою Нателлою Крапівіною та дизайнером Бічоллою Тетрадзе.


 
Лобода, Тетрадзе та Крапівіна затусили в Монако
 
Свєто, люди ж їдять!
 
Схоже, Монако надовго запам'ятає Лободу
 
"Все люди как люди, а я - суперзвезда!"

До слова, днями Світлана була у Римі і хвалилася своєю розтяжкою з балконa.

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Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 12 Сер 2019 р. о 7:38 PDT

Фото з Instagram Лободи


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