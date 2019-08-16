Як Лобода у Монако в ресторані на столі танцювала
П'ятниця, 16 серпня 2019, 13:19
Співачка Світлана Лобода на своїх концертах витанцьовує так завзято, що аж коліна розбиває, але їй усе одно замало.
Гайнула до запального танцю зірка й на відпочинку, причому на столі в громадському місці.
Імпровізований перформенс Свєти, який вона показала в Insta-сторі, відбувся в Монако.
Артистка весело проводила час із близькими друзями, продюсеркою Нателлою Крапівіною та дизайнером Бічоллою Тетрадзе.
До слова, днями Світлана була у Римі і хвалилася своєю розтяжкою з балконa.
Переглянути цей допис в Instagram
Фото з Instagram Лободи
Приєднуйтесь до дискусії