Як Лобода у Монако в ресторані на столі танцювала

Співачка Світлана Лобода на своїх концертах витанцьовує так завзято, що аж коліна розбиває, але їй усе одно замало.

Гайнула до запального танцю зірка й на відпочинку, причому на столі в громадському місці.

Імпровізований перформенс Свєти, який вона показала в Insta-сторі, відбувся в Монако.

Артистка весело проводила час із близькими друзями, продюсеркою Нателлою Крапівіною та дизайнером Бічоллою Тетрадзе.

Реклама:

Лобода, Тетрадзе та Крапівіна затусили в Монако

Свєто, люди ж їдять!

Схоже, Монако надовго запам'ятає Лободу

"Все люди как люди, а я - суперзвезда!"

До слова, днями Світлана була у Римі і хвалилася своєю розтяжкою з балконa.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 12 Сер 2019 р. о 7:38 PDT

Фото з Instagram Лободи