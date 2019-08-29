Наречена з Сен-Тропе пояснила, чому Богдан "прогуляв" День Незалежності

Юристка Анна Огренчук, яка минулими вихідними побралася зі "смотрящим" за Мін’юстом Андрієм Довбенком, пояснила, чому весілля відбулося саме у День Незалежності.

Заразом вона захистила голову Офісу президента Андрія Богдана, якому через урочисту подію довелося прогуляти Ходу гідності та всі святкові події в Києві.

У своєму Facebook Огренчук написала, що дату вони задовго до весілля.

"…Ми серйозно підійшли до цього питання. І дату вибрали невипадково, багато наших друзів можуть знайти в своєму розкладі вільний час тільки по великих святах - яким для нас всіх є День незалежності України! І друзів на весілля ми запросили ще на початку року, задовго до того, як Андрій Богдан, якого я знаю з 2002 року, став керувати Офісом Президента))" - зазначила Анна.

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"Серед гостей були наші друзі і колеги, більшість з яких ми знаємо понад 10 років, багато з них - хороші юристи і великі бізнесмени. До речі, серед запрошених на наше весілля не було ані міністра юстиції пана Петренко, ані члена ЦВК пані Бернацької. Більше того, нам так і не випала нагода познайомитися з ними особисто", - запевнила вона.

Нагадаємо, після весілля Богдана бачили у французькому аеропорту, коли він солоденько куняв на колінах у своєму дівчини Насті.