Зе-конспірація: Як депутати в Раді телефони від камер ховали
Середа, 4 вересня 2019, 17:27
Після того, як всього за кілька днів роботи нової Ради дехто з депутатів встигли дуже "вдало" засвітили свої переписки на смартфонах, вони стали обережнішими.
Тепер "слуги народу" ретельно ховають екрани від пильних фотографів.
Доказ цього оприлюднила "Страна".
Однією з останніх, кого підловили фотографи, була велелюбна депутатка Олена Криворучкіна. Її переписку з коханим у мережі обговорюють досі. Жіночка, до речі, прокоментувала цей випадок у Facebook.
Нагадаємо, поки що найяскравіше відзначився Михайло Радуцький, який у переписці обговорював призначення голови МОЗ.
Фото "Страна"
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