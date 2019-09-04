Зе-конспірація: Як депутати в Раді телефони від камер ховали

Після того, як всього за кілька днів роботи нової Ради дехто з депутатів встигли дуже "вдало" засвітили свої переписки на смартфонах, вони стали обережнішими.

Тепер "слуги народу" ретельно ховають екрани від пильних фотографів.

Доказ цього оприлюднила "Страна".

"Путч" Єлизавети Богуцької став мемом у мережі, і тепер вона вже не така безтурботна

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Нардепи схаменулися і почали переписуватися обережно

Однією з останніх, кого підловили фотографи, була велелюбна депутатка Олена Криворучкіна. Її переписку з коханим у мережі обговорюють досі. Жіночка, до речі, прокоментувала цей випадок у Facebook.

Нагадаємо, поки що найяскравіше відзначився Михайло Радуцький, який у переписці обговорював призначення голови МОЗ.

Фото "Страна"