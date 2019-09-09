Приходько повінчалася та відгуляла весілля у ресторані. ФОТО

32-річна співачка і мама двох дітей Анастасія Приходько нарешті вдягнула весільну сукню.

Артистка повінчалася та відгуляла весілля з чоловіком на ім’я Олександр, який, судячи за все, є батьком її сина Гордія.

Світлинами Настя поділилася у соцмережах, але подробиць не повідомляла.

Приходько нарешті стала справжньою нареченою в сукні та вельоні

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Як відомо, ще у 2013-му році Приходько розписалася з Олександром, прізвище якого досі не оголошувала. Схоже, саме з ним вона і взяла шлюб перед богом.

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А потім гуляли у ресторані

Нагадаємо, зі своїм першим чоловіком Нуріком Кухілавою, від його вона має дочку Нану, Приходько розійшлася на початку 2013-го. Того ж року Настя відновила стосунки з Олександром, який начебто є її першим коханцем.

У серпні 2015-го у співачки народився син.