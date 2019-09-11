Секс не допомагає: Дімопулос пожалілася, що ніяк не народить

Колишня співачка Санта Дімопулос, котра вже ось-ось стане мамою двох, пожалілася, що її малюк не квапиться на вихід. У зірки вже пішов 41-й тиждень вагітності, а пологи все не починаються.

Санта відчайдушно попросила поради в своїх підписниць у Instagram.

"Досі вагітна. Дівчата, рятуйте! 41-ий тиждень почався, а дитина з кожним днем дедалі більша і не думає виходити. Я, звісно, розумію, що в мене в животі комфортно, але пора й честь знати! Почуваюся вже не просто слоном, а слоном, який з'їв іншого слона!", - написала вона.

У Санти затримуються пологи

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Зі слів Дімопулос, її ранок починається з кількох десятків повідомлень, де її всі запитують, чи вже не народила вона.

Кралечку цікавить, що з "народних засобів" вона може спробувати, аби прискорити процес.

"Чула ще таке: займатися сексом (не допомагає), мити підлоги (не хочу), багато ходити (не можу), понервувати (не виходить)", - перелічила вона.

Дімопулос почувається "не просто слоном, а слоном, який з'їв іншого слона"

"Учора була в свого лікаря, і він каже, що, якщо в цей тиждень не піде - будемо викликати пологи. Я би не хотіла цього", - поділилася Санта.

Як відомо, народжуватиме Дімопулос у Монако, і пологи в неї прийматиме сам головлікар клініки. Нагадаємо, для чоловіка Санти, бізнесмена Ігоря Кучеренка це буде четвертий нащадок.

Фото з Instagram Дімопулос