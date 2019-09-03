Дімопулос в останні дні перед пологами демонструє в мережі свій "кавунчик"
Колишня співачка Санта Дімопулос вже на 40-му тижні вагітності, тобто може почати народжувати другого малюка просто будь-якої хвилини.
Морально готуючись до пологів, яких вона дуже боїться, красунечка постить у Instagram фото свого живота. Його вона називає "кавунчиком".
Як написала Дімопулос, вона вже проконсультувалася з анестезіологом, тож імовірно, народжуватиме зі знеболюванням.
"Для людей із сильним больовим синдромом (як у мене) ЕА (епідуральна анестезія - ред.) - просто порятунок", - зізналася Санта.
Приблизна дата пологів Санти - 7-ме вересня.
Як відомо, це буде перший спільний малюк Дімопулос та її нинішнього чоловіка, багатодітного бізнесмена Ігоря Кучеренка. Сина Даніеля вона має від шоумена Андрія Джеджули.
Нагадаємо, первістка Санта народжувала в київському пологовому, але спогади про це в неї настільки жахливі, що для других пологів жінка гайнула в Монако.
Фото з Instagram Дімопулос