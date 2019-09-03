Дімопулос в останні дні перед пологами демонструє в мережі свій "кавунчик"

Колишня співачка Санта Дімопулос вже на 40-му тижні вагітності, тобто може почати народжувати другого малюка просто будь-якої хвилини.

Морально готуючись до пологів, яких вона дуже боїться, красунечка постить у Instagram фото свого живота. Його вона називає "кавунчиком".

Упродовж кількох днів Санта вже стане мамою двох дітей

Як написала Дімопулос, вона вже проконсультувалася з анестезіологом, тож імовірно, народжуватиме зі знеболюванням.

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"Для людей із сильним больовим синдромом (як у мене) ЕА (епідуральна анестезія - ред.) - просто порятунок", - зізналася Санта.

Дімопулос та її "кавунчик"

Приблизна дата пологів Санти - 7-ме вересня.

Як відомо, це буде перший спільний малюк Дімопулос та її нинішнього чоловіка, багатодітного бізнесмена Ігоря Кучеренка. Сина Даніеля вона має від шоумена Андрія Джеджули.

Нагадаємо, первістка Санта народжувала в київському пологовому, але спогади про це в неї настільки жахливі, що для других пологів жінка гайнула в Монако.

Дружина бізнесмена вже на 40-му тижні вагітності

Фото з Instagram Дімопулос