Із катафалком без труни та з Лободою: як Собчак своє епатажне весілля гуляла

Російська телезірка Ксенія Собчак днями струсонула світську та шоубізову Москву яскравою, пишною та зарядженою епатажем подією: своїм весіллям із режисером Костянтином Богомоловим.

Так до РАГСу закохана парочка вирушила не на лімузині, а в катафалку.

Собчак та Богомолов обрали оригінальний весільний транспорт

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrew Bayda (@andrew_bayda) 15 Вер 2019 р. о 11:33 PDT

Як написала Ксюша в своєму Instagram, за це їх оштрафували працівники ДПС, мовляв, "їхали непристібнуті на місці труни".

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Це Ксенія у платті від ізраїльської дизайнерки Galia Lahav

Потім закохані повінчалися.

"На цьому фото - найважливіщий момент того прекрасного дня. Я вдячний усім, хто зрозумів та прийняв наше рішення. Я не приймаю думки про те, що щось, зроблене в цей важливий день, було зроблено не від серця та не в ім'я Життя. Я безкінечно пишаюся моєю дивовижною дружиною, - прекрасна, вільна, весела, дотепна, талановита і щира. Кохаю", - поділився Богомолов у Instagram, виклавши чорно-білу світлину з церкви.

Молодята повінчалися у церкві

Наречена за день переодягалася кілька разів, зокрема змінила дві весільні білі сукні. Її обранець обмежився двома костюмами, для офіційної та для неофіційної частини.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bosco di Ciliegi 🍒 (@bosco_di_ciliegi) 15 Вер 2019 р. о 2:02 PDT

Відео та фото свого великого дня і самі молодята, і ті, кому пощастило бути запрошеними або якось дотичними до торжества, діляться в мережі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Вер 2019 р. о 5:34 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Вер 2019 р. о 6:14 PDT

"Хедлайнерамм" весілля стали Світлана Лобода та Філіп Кіркоров, під чиї співи Ксенія з Костянтином відривалися на танцполі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Филипп Киркоров (@fkirkorov) 13 Вер 2019 р. о 1:02 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Нателла Крапивина (@natellakrapivina) 14 Вер 2019 р. о 4:30 PDT

Нагадаємо, вартість святечка Собчак та Богомолова експерти оцінюють у 200 тисяч доларів. Водночас подейкують, що голуб'ята не витратили на нього ні копійки, а всі послуги отримали по бартеру, за рекламу.