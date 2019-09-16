Із катафалком без труни та з Лободою: як Собчак своє епатажне весілля гуляла
Російська телезірка Ксенія Собчак днями струсонула світську та шоубізову Москву яскравою, пишною та зарядженою епатажем подією: своїм весіллям із режисером Костянтином Богомоловим.
Так до РАГСу закохана парочка вирушила не на лімузині, а в катафалку.
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Як написала Ксюша в своєму Instagram, за це їх оштрафували працівники ДПС, мовляв, "їхали непристібнуті на місці труни".
Потім закохані повінчалися.
"На цьому фото - найважливіщий момент того прекрасного дня. Я вдячний усім, хто зрозумів та прийняв наше рішення. Я не приймаю думки про те, що щось, зроблене в цей важливий день, було зроблено не від серця та не в ім'я Життя. Я безкінечно пишаюся моєю дивовижною дружиною, - прекрасна, вільна, весела, дотепна, талановита і щира. Кохаю", - поділився Богомолов у Instagram, виклавши чорно-білу світлину з церкви.
Наречена за день переодягалася кілька разів, зокрема змінила дві весільні білі сукні. Її обранець обмежився двома костюмами, для офіційної та для неофіційної частини.
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Відео та фото свого великого дня і самі молодята, і ті, кому пощастило бути запрошеними або якось дотичними до торжества, діляться в мережі.
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"Хедлайнером" весілля стала співачка Світлана Лобода, під чиї співи Ксенія з Костянтином відривалися на танцполі.
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Нагадаємо, вартість святечка Собчак та Богомолова експерти оцінюють у 200 тисяч доларів. Водночас подейкують, що голуб'ята не витратили на нього ні копійки, а всі послуги отримали по бартеру, за рекламу.