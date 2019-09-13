Знову наречена: 37-річна Собчак у день свого весілля показалася в білій сукні та з вельоном. ФОТО
П'ятниця, 13 вересня 2019, 10:48
Російська телеведуча Ксенія Собчак 13-го вересня виходить заміж за режисера Костянтина Богомолова. До вівтаря вона, хай уже не вперше, але вирушить у білому та з вельоном.
Себе в сукні нареченої 37-річна ексдружина Максима Віторгана показала в Instragram.
Також Ксюша виклала фото особливих прикрас, парних браслетів, якими вони з Костянтином, імовірно, вирішили замінити традиційні обручки.
Нагадаємо, за Віторгана в 2013-му році Собчак теж виходила у білому. Це було скромне весілля-сюрприз у кінотеатрі. Із Богомоловим же білявка вирішила влаштувати пишне й дороге торжество на три сотні гостей. Вартість гулянки у центрі Москви може сягати 200 тисяч доларів.
Фото з Instagram Собчак
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