Російська телеведуча Ксенія Собчак 13-го вересня вийшла заміж за режисера Костянтина Богомолова. До вівтаря вона, хай уже не вперше, але вирушила у білому та з вельоном.

Себе в сукні нареченої 37-річна ексдружина Максима Віторгана показала в Instragram.

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Також Ксюша виклала фото особливих прикрас, парних браслетів, якими вони з Костянтином, імовірно, вирішили доповнити традиційні обручки.

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Нагадаємо, за Віторгана в 2013-му році Собчак теж виходила у білому. Це було скромне весілля-сюрприз у кінотеатрі. Із Богомоловим же білявка вирішила влаштувати пишне й дороге торжество на три сотні гостей. Вартість гулянки у центрі Москви може сягати 200 тисяч доларів.

Фото з Instagram Собчак