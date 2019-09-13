37-річна Собчак удруге вийшла заміж у білій сукні та з вельоном. ФОТО

13 вересня 2019, 10:48

Російська телеведуча Ксенія Собчак 13-го вересня вийшла заміж за режисера Костянтина Богомолова. До вівтаря вона, хай уже не вперше, але вирушила у білому та з вельоном.

Себе в сукні нареченої 37-річна ексдружина Максима Віторгана показала в Instragram.

 
Ксенія Собчак вдруге виходить заміж

Також Ксюша виклала фото особливих прикрас, парних браслетів, якими вони з Костянтином, імовірно, вирішили доповнити традиційні обручки.


 
Ксюша + Костя = кохання
 
Собчак і Богомолов розписалися в РАГСі, а ще повінчаються
 
Молодята
 
Ксюша виходить заміж у сукні від грецького бренду Christos Costarellos
 
 

Нагадаємо, за Віторгана в 2013-му році Собчак теж виходила у білому. Це було скромне весілля-сюрприз у кінотеатрі. Із Богомоловим же білявка вирішила влаштувати пишне й дороге торжество на три сотні гостей. Вартість гулянки у центрі Москви може сягати 200 тисяч доларів.

Фото з Instagram Собчак


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