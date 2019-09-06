"Вагітна" Собчак у Києві заговорила про "братські народи" і "президента-бойфренда" Зеленського

Російська теледіва Ксенія Собчак днями завітала до Києва, де розказала, що думає про нового українського президента Володимира Зеленського та долю окупованого Криму.

Подейкують, прилітала Ксюша не зовсім сама. 37-річну зірку уже вкотре запідозрили у вагітності.

Днями на своєму YouTube-каналі Собчак представила фільм, знятий нею до 15-ої річниці трагедії у Беслані. Вона сама теж з'являється в кадрі, і глядачі зауважили округлість живота білявки.

Ксенії Собчак мало не щороку закидають вагітність . Невже цього разу таки правда?

Свій імовірний цікавий стан у Києві Ксенія, звісно, не обговорювала, зате відповіла "Радіо НВ" на питання, чий Крим.

"Ми братські народи, і потрібно пережити те, що вже було нароблено, і постаратися знайти якийсь позитивний вихід крім як "віддайте Крим". Бо цей вихід зараз, на жаль, неможливий. Він був би, на мій погляд, найбільш правильним, але, виходячи з реальності, він от зараз для російських політиків неможливий, ні для яких причому", - сказала Собчак.

"Я вважаю, що Росія порушила міжнародні домовленості, і що, звісно, ця територія має бути повернута. Повинен бути проведений якийсь референдум, зрозуміло, що це питання складне, зрозуміло, що там величезна кількість російськомовного населення", - сказала вона.

Володимира Зеленського ж Собчак порівняла з "бойфрендом" України.

"Україна виявилася готова не до президента-батька і такого царя, а до президента - симпатичного сина, навіть бойфренда, з яким Україна готова жити, дружити, і ось якийсь такий молодий, класний і симпатичний президент раптом виявився можливим. І це круто", - сказала вона.

У Собчак угледіли живіт

Як відомо, сама Ксенія Собчак торік боролася за крісло президента Росії.

Нагадаємо, телеведуча пішла від актора Максима Віторгана до режисера Костянтина Богомолова. 13-го вересня в пари буцімто має відбутися пишне весілля. Як повідомляє "Комсомольская правда", воно відбудеться в центрі Москви. Вартість торжества на 300 гостей, за оцінкою експертів, може сягнути майже 200 тисяч доларів.

Скріншоти з YouTube