Собчак заявила, що не крутила роман за спиною Віторгана: Він знав про це дуже давно

Російська телезірка Ксенія Собчак запевнила, що не обманювала свого екса Максима Віторгана з режисером Костянтином Богомоловим. Зі слів білявки, щойно в неї виникли почуття до іншого, вона одразу повідомила про це законному чоловікові.

Про те, як починався її роман з Костянтином, Ксенія напередодні їхнього весілля розповіла журналу Tatler, пише StarHit.

Як пригадала Собчак, перше її враження про Богомолова було "розумний, але нудний". А почуття між ними спалахнули лише через кілька років після знайомства.

Ксенія запевняє, що одразу розповіла чоловікові про почуття до іншого

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"Одне можу сказати: коли стало зрозуміло, що між нами з Костею дещо більше, ніж дружнє листування, я одразу сказала про все Максиму. Він знав про все дуже давно, задовго до телеграм-каналів", - заявила Ксюша.

"Я цього зовсім не очікувала і не бажала, щоби так відбувалося. Але ти не можеш цьому протистояти. Власне, кохання - єдине почуття, яке тобі несила контролювати. В мене був період, коли я чесно намагалася. Але щойно ти забороняєш собі про щось думати, збираєш волю в кулак, стає ще гірше. Бо ти починаєш думати про це максимально. Як про рожевого слона. Це був складний період, який ми по-різному переживали", - поділилася вона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 23 Лип 2019 р. о 4:35 PDT

Нагадаємо, в січні Максим привселюдно зламав Костянтинові носа, але останній не ображається.

Зі слів Ксенії, тепер, коли пристрасті вляглися, вони з колишнім підтримують теплі стосунки, адже в них є спільний син Платон. Нова дівчина Віторгана, актриса Ніно Нінідзе теж проводить час із хлопчиком. Собчак, у свою чергу, налагодила контакт із дочкою Богомолова Анею.

"Дитина (Платон) вільно переміщається від тата до мами. От зараз вони поїдуть відпочивати з Максимом та Ніно. Це і є здорова ситуація. Щойно починаєш ревнувати і свої амбіції ставити вище за інтереси дитини, це погано скінчується... І так, Костя прекрасно спілкується з Платоном. А в мене, сподіваюся, прекрасний контакт із Анею. В липні на Сардинії ми з Костею відпочивали з дітьми", - зазначила Собчак.

Нагадаємо, доньку Богомолов має від колишньої дружини Дар'ї Мороз. Подейкують, актриса є серед запрошених на його весілля з Собчак, яке відбудеться вже 13-го вересня.