Приходько іде з політики: Я повертаюся на сцену

Понеділок, 16 вересня 2019, 17:01

Виявляється, весілля - не єдині великі зміни у житті співачки Анастасії Приходько.

Окрім того, що днями вона повінчалася з чоловіком Олександром, Настя ще й вирішила піти з політики. 

Про це вона повідомила в Instagram

"Це був важкий рік, але наші відносини з партією "Батьківщина" добігли кінця! Величезне спасибі Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухатися далі! Так! Я повертаюся на сцену", - заявила Приходько. 

 
Настя протрималася з Тимошенко менше року

Нагадаємо, у жовтні минулого року Анастасія заявила, що іде зі сцени в політику з партією Юлії Тимошенко. Потім було її славнозвісне провальне інтерв'ю Яніні Соколовій, з якого кепкували у мережі. 

Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів