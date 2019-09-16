Приходько іде з політики: Я повертаюся на сцену

Виявляється, весілля - не єдині великі зміни у житті співачки Анастасії Приходько.

Окрім того, що днями вона повінчалася з чоловіком Олександром, Настя ще й вирішила піти з політики.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Це був важкий рік, але наші відносини з партією "Батьківщина" добігли кінця! Величезне спасибі Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухатися далі! Так! Я повертаюся на сцену", - заявила Приходько.

Настя протрималася з Тимошенко менше року

Нагадаємо, у жовтні минулого року Анастасія заявила, що іде зі сцени в політику з партією Юлії Тимошенко. Потім було її славнозвісне провальне інтерв'ю Яніні Соколовій, з якого кепкували у мережі.