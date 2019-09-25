Приходько про вихід із партії Тимошенко: Це був найважчий рік у моєму житті

У житті співачки Анастасії Приходько за останній час відбулося багато значних змін. Вона повінчалася з чоловіком, пішла з політики та повернулася на сцену.

Про причини прощання з партією Юлії Тимошенко, весілля та стосунки зі своїм колишнім Нуріком Кухілавою Настя розказала у програмі "ЖВЛ".

У жовтні мав би виповнитися рік політичній кар’єрі Приходько у партії "Батьківщина", але Настя вийшла з неї тиждень тому.

"Я дуже хотіла бути корисною цій державі. І це був найважчий рік у моєму житті. Я дуже вдячна за цю школу, за те, що я пройшла. Я вмію брати відповідальність за свої вчинки, тому я для себе вирішила, що ця історія для мене вже завершена. Я трохи, напевно, забула, що я в першу чергу жінка – мати. Мені хочеться чогось м’якого, жіночного", - зізналася артистка.

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Настя протрималася у партії Тимошенко майже рік

Зате в особистому житті у Насті все добре. Вона повінчалася зі своїм чоловіком Олександром, з яким одружена з 2013-го року, і вірить, що цей шлюб вже до кінця життя.

"Я чекала на це всі 32 роки. Для мене це було дуже важливо, обов’язково треба було одягти білу сукню, і щоб була фата гарна", - зауважила Приходько.

Приходько отримала таке весілля, про яке мріяла - із сукнею та вельоном

Також Анастасія запевнила, що вперше вийшла заміж саме за Олександра. А з батьком своєї доньки Нани, Нуріком Кухілавою, вона не розписувалася. До того ж, дочка не спілкується з ним.

"Людина яка мене зраджувала, не має ніякого шансу на спілкування з дитиною. Зрадники не повинні бути у моєму житті", - категорично заявила співачка.

Фото з Instagram