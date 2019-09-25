Королівський дебют: принц Гаррі та Меган у Кейптауні вийшли на люди з 4-місячним сином
Середа, 25 вересня 2019, 13:03
Первісток британського принца Гаррі та Меган Маркл, 4-місячний Арчі Гаррісон уперше взяв участь у офіційному заході. Малюка, який супровджує батьків у турі країнами Африки, представили архієпископові Десмонду Туту.
Миле відео, де Меган несе сина на руках, а Гаррі лагідно до нього балакає, оприлюднили в Insta-сторі офіційного акаунту герцога та герцогині.
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Як відомо, син Гаррі та Меган не носитиме титулу принца, аж поки його дід Чарльз не зійде на престол. Тим не менш, у офіційне закордонне турне Арчі вирушив набагато в більш юному віці, ніж його кузени, принц Джордж та принцеса Шарлотта.
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