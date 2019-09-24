Джинсова принцеса: Меган Маркл у Кейптауні вигуляла ефектний кежуал

Для другого дня свого офіційного туру країнами Африки дружина британського принца Гаррі Меган Маркл вирішила одягтися просто та зручно.

Лук герцогині, котра іноді "вигулює на собі" десятки тисяч доларів, вийшов доволі недорогим. Наприклад, джинсова курточка Меган коштує трохи більше ста доларів. До того ж, вона вже не нова.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 24 Вер 2019 р. о 5:00 PDT

Як пише The Sun, куртку від Madewell Маркл уже надягала в 2017-му році. Купити таку саму можна за 118 доларів.

За повідомленням Harper's Bazaar, від цього ж бренду герцогиня прихопила й торбинку. Вона коштує 78 доларів, туфельки без підборів - 50, а ось джинси-скінні - 196.

Пізніше, для відвідин старовинної мечеті в Кейптауні, герцогиня вбралася в стриману сукню-максі та сховала коси.

After a quick lunch (and change into appropriate attire), Harry and Meghan arrive at the @AuwalMasjid Mosque... pic.twitter.com/o2nOKEV1iS — Omid Scobie (@scobie) September 24, 2019

До слова, напередодні Меган була в сукні, яку також на ній уже бачили раніше. Блакитне плаття-сорочку Veronica Beard вона вигулювала торік під час поїздки до Тонга. Нагадаємо, в те турне королівська пара вирушила, щойно оголосивши про вагітність Маркл.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 23 Вер 2019 р. о 1:55 PDT

Як відомо, первісток подружжя, 4-місячний Арчі Гаррісон подорожує з татом і мамою, але на офіційних заходах поки не дебютував.