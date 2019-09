Джинсова принцеса: Меган Маркл у Кейптауні вигуляла ефектний кежуал

Для другого дня свого офіційного туру країнами Африки дружина британського принца Гаррі Меган Маркл вирішила одягтися просто та зручно.

Лук герцогині, котра іноді "вигулює на собі" десятки тисяч доларів, вийшов доволі недорогим. Наприклад, джинсова курточка Меган коштує трохи більше ста доларів. До того ж, вона вже не нова.

Як пише The Sun, куртку від Madewell Маркл уже надягала в 2017-му році. Купити таку саму можна за 118 доларів.

За повідомленням Harper's Bazaar, від цього ж бренду герцогиня прихопила й торбинку. Вона коштує 78 доларів, туфельки без підборів - 50, а ось джинси-скінні - 196.

