Стало відомо, коли Меган Маркл вийде з декрету
Шанувальникам герцогині Сассекської Меган Маркл, які вже скучили за її стильними луками на разних заходах, лишилося недовго чекати. Дружина принца Гаррі офіційно завершує свою декретну відпустку.
Первісткові подружжя, Арчі Гаррісону 6-го вересня виповнюється чотири місяці.
12-го ж вересня Меган офіційно вийде на публіку. Як пише People, це буде презентація капсульної колекції одягу, створеної герцогинею разом із її подругою-дизайнеркою Мішею Нону.
Нагадаємо, цим своїм задумом Маркл поділилася в липні, ставши гостьовою редакторкою номеру British Vogue. За кожну придбану річ із колекції одна буде передаватися до благодійної організації організації Smart Works, патронесою якого є жінка принца.
23-го ж вересня принц Гаррі та Меган Маркл вирушають до Південної Африки, і маленький син їде з ними.
Як відомо, принц Вільям та Кейт Міддлтон уперше взяли з собою в офіційну закордонну поїздку сина Джорджа, коли йому було 8 місяців. Шарлотта почала літати у "відрядження" вже після року.
Фото з Instagram принца Гаррі та Меган Маркл, із сайту королівської родини