Місія здійсненна: Том Круз після Києва засвітився в Одесі та Львові

Голлівудський кіноактор Том Круз, який приїхав до України і став героєм фотожаб, продовжив свою подорож. Після Києва він відвідав Одесу та Львів.

Пересувається українськими містами зірковий гість власним літаком Gulfstream 4.

Зрання Том був у Одесі...

Фото і селфі з Томом у мережі дедалі більше, адже приязна кінозірка охоче позує з усіма бажаючими.

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... а потім жжжух! і до Львова. Як тобі таке, Ілон Маск Ітан Хант?

Не встояв навіть львівський мер Андрій Садовий. Фото з Крузом він поділився в Facebook.

"Дякую, що запросили до вашого гарного міста. Львів - гарне місто, і тут гарні люди, і гарна країна. Я вас Люблю", - наводить Zaxid.net запис, який лишив актор у книзі почасних гостей у мерії.

Нагадаємо, Круза до України запросив президент Володимир Зеленський. І гість уже встиг зацікавитися українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

Фото з соцмереж, з сайту "ТСН"