MARUV змагається за звання найкращого артиста Росії

Четвер, 3 жовтня 2019, 13:10

Ще навіть року не минуло зі скандалу навколо нацвідбору на Євробачення-2019, а його переможниця MARUV вже претендує на звання найкращої артистки Росії.

За версією MTV Росія, саме Ганна Корсун може вибороти це почесне звання за результатами голосування.

 
Конкуренти у MARUV серйозні та всі з Росії 

Сама співачка повідомила в Instagram, що є домінантом MTV EMA, однак не уточнила від якої країни.

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В этом году я - номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте mtvema.com/ru-ru/vote, и надеюсь мы увидимся в Севилье 3 ноября❤️

Публикация от MARUV (@maruvofficial) 2 Окт 2019 в 5:26 PDT

Як відомо, свої перші сольні концерти Maruv давала сама в Росії

Фото з Instagram

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