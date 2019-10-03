MARUV змагається за звання найкращого артиста Росії

Ще навіть року не минуло зі скандалу навколо нацвідбору на Євробачення-2019, а його переможниця MARUV вже претендує на звання найкращої артистки Росії.

За версією MTV Росія, саме Ганна Корсун може вибороти це почесне звання за результатами голосування.

Конкуренти у MARUV серйозні та всі з Росії

Сама співачка повідомила в Instagram, що є домінантом MTV EMA, однак не уточнила від якої країни.

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Як відомо, свої перші сольні концерти Maruv давала сама в Росії.

Фото з Instagram