"Наколоті апельсини"-2. Богдана у мережі зафотожабили під жінку Януковича

Главі Офісу президента Андрієві Богдану, мабуть, гикається. Він став героєм фотожаб у мережі - через свій закид щодо того, що людей на Майдан збирали за гроші.

Скріншоти з буцімто розцінками за участь у Віче "Ні капітуляції" Богдан запостив у своєму Facebook.

"Скоро хтось дуже переляканий, усе вкрадене роздасть народу)))", - погуморив глава Офісу президента (пунктуацію автора збережено).

Інтернет-жартівники одразу пригадали легендарний спіч колишньої першої леді України, Людмили Янукович про "наколоті апельсини".

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Андрія Богдана, який вважає, що люди прийшли на Майдан за гроші, порівняли з Люсею Янукович

"Дорогие друзья, я из Киева, я могу сказать, что там происходит. Там просто порошенковский шабаш! Значит, стоят валенки рядами, и все везде рошеновское. Вот! И горы "Лютих бджілок". И это на фоне "я шоколадный заяц"... Вот такое вот! Это просто... это ужас!", - написав у Facebook Володимир Шипілов.

"И хочу вам сказать, что эти конфетки не простые, а наколотые. Люди берут конфетку, съели — взяли другую. И рука тянется и тянется. Сейчас я ехала сюда — были новости. И сказали — на площади массове отруєння началось. Частые случаи обращения в больницу. Людей везут с менингитом! Вот до чего мы дожили! И стоят, и стоят. Глаза просто лубяные!", - могла би сказати колишня перша леді.

Повернення "наколотих апельсинів"?

Нагадаємо, Людмила Янукович, окрім "наколотих апельсинів", подарувала людям і мем "батя, я стараюсь". Сам президент-утікач у далекому 2004-му році теж був не в захваті, що його жінка "полізла на трибуну".

У мережі тепер жартують про те, чим платили учасникам Віче

Фото з соцмереж