Обійми замість рукостискання: конфуз Меган Маркл обговорюють у мережі
Не встигли у світі обговорити відверте інтерв’ю герцогині Меган Маркл про її роль дружини принца, як вона дала новий привід ЗМІ для кепкування з себе.
Днями Меган відвідала урочисте відкриття One World Summit у Лондоні і повелася не так, як годиться членкині королівської родини.
Герцогиня Сассекська вийшла на сцену, аби привітати організаторку форуму Кейт Робертсон і замість того, щоб просто потиснути руку, Меган кинулася її обіймати.
На відео, яке виклала в офіційний Instagram Гаррі і Меган цей інцидент видно лише зі спини, але якщо повдивитися з іншого боку, то конфуз важко не помітити.
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Surrounded by today’s generation of impactful young leaders, The Duchess of Sussex attended the 10th Annual One Young World Summit Opening Ceremony at the @RoyalAlbertHall in London along with 2,000 young leaders from 190+ countries. This is her third time in attendance as a counsellor for these extraordinary young leaders from around the world, and her first time attending as a member of The Royal Family and Vice President of The @Queens_Commonwealth_Trust. For more information, visit @OneYoungWorld or our previous post to see her support of this organisation in recent years. #OWY2019 Video © SussexRoyal
Взагалі за традицією королівської родини, чоловіки мають просто схилити голову, а жінки – зробити невеличкий реверанс. Рукостискання теж прийнятне у такому випадку, але обіймами королівських осіб вітають дуже рідко.
Варто зауважити, що це була перша публічна поява Маркл після оприлюдення її інтерв'ю, в якому вона розповіла про неспараведливе ставлення до неї у Великі Британії. Герцогиня, до речі, вдягла сукню за 140 долларів, у якій вже колись виходила в люди під час вагітності.
Фото з Instagram