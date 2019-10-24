Обійми замість рукостискання: конфуз Меган Маркл обговорюють у мережі

Не встигли у світі обговорити відверте інтерв’ю герцогині Меган Маркл про її роль дружини принца, як вона дала новий привід ЗМІ для кепкування з себе.

Днями Меган відвідала урочисте відкриття One World Summit у Лондоні і повелася не так, як годиться членкині королівської родини.

Герцогиня Сассекська вийшла на сцену, аби привітати організаторку форуму Кейт Робертсон і замість того, щоб просто потиснути руку, Меган кинулася її обіймати.

На відео, яке виклала в офіційний Instagram Гаррі і Меган цей інцидент видно лише зі спини, але якщо повдивитися з іншого боку, то конфуз важко не помітити.

Взагалі за традицією королівської родини, чоловіки мають просто схилити голову, а жінки – зробити невеличкий реверанс. Рукостискання теж прийнятне у такому випадку, але обіймами королівських осіб вітають дуже рідко.

Варто зауважити, що це була перша публічна поява Маркл після оприлюдення її інтерв'ю, в якому вона розповіла про неспараведливе ставлення до неї у Великі Британії. Герцогиня, до речі, вдягла сукню за 140 долларів, у якій вже колись виходила в люди під час вагітності.

Фото з Instagram