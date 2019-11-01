Весела Маркл у джинсах та фартушку подалася у кондитери

Якщо в королівській родині Великої Британії справді відбувається грандіозний конфлікт, то герцогиня Меган Маркл - справжній мастер із покерфейсів. Весела та всміхнена, дружина принца Гаррі побувала на відкритті кондитерської в Лондоні.

Ця подія зацікавила Маркл не тому, що вона велика ласунка. Просто цей заклад є соціальним підприємством, що надає робочі місця жінкам у тяжкій життєвій ситуації.

Меган особисто помогла декорувати кількаповерховий тортик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 1 Ноя 2019 в 12:38 PDT

Нагадаємо, торік герцогиня долучилася до створення кулінарної книжки. Як відомо, жінка принца дійсно дуже добре готує, коли має натхнення.