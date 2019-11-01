Весела Маркл у джинсах та фартушку подалася у кондитери
П'ятниця, 1 листопада 2019, 11:59
Якщо в королівській родині Великої Британії справді відбувається грандіозний конфлікт, то герцогиня Меган Маркл - справжній мастер із покерфейсів. Весела та всміхнена, дружина принца Гаррі побувала на відкритті кондитерської в Лондоні.
Ця подія зацікавила Маркл не тому, що вона велика ласунка. Просто цей заклад є соціальним підприємством, що надає робочі місця жінкам у тяжкій життєвій ситуації.
Меган особисто помогла декорувати кількаповерховий тортик.
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Нагадаємо, торік герцогиня долучилася до створення кулінарної книжки. Як відомо, жінка принца дійсно дуже добре готує, коли має натхнення.
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