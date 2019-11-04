Ірина Луценко оголосила, що складає депутатський мандат

Дружина колишнього генпрокурора, депутатка з 7-річним стажем Ірина Луценко приголомшила заявою про те, що складає мандат.

Як написала вона у своєму Facebook, причиною такого рішення стали проблеми зі здоров’ям.

"Повідомляю, що подала Заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров‘я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла", - зазначила Луценко.

Юрій Віталійович підтвердив слова жінки так само постом у соцмережі.

"Так, моя дружина Ірина написала заяву про складення депутатських повноважень. Вона перенесла серйозну проблему з серцем. Такий діагноз не дозволяє працювати на виборців на повну віддачу, як вона це робила і в опозиції і при владі", - написав він.

Тепер Луценки зможуть ще більше уваги приділяти своїй єдиній онуці

"Ні, це ніяк не пов‘язано з "версіями" переповнених жовчю псевдоекспертів. Хоча би тому, що я вже 10 днів як закінчив курс англійської і повернувся в Київ. Вся моя сім‘я народилася, працювала, боролася і воювала тут, в Україні. Ми не змінимо ні переконань, ні місця проживання", - запевнив ексгенпрокурор.

За роки роботи у парламенті Ірина Луценко неодноразово ставала предметом обговорення у пресі та мережі. Вона не нехтувала дорогими сумками, прикрасами та брендовим одягом, які не соромилася вигулювати у Раду.

Без неї у Раді буде не так цікаво

Два роки тому пані Луценко кардинально змінилася зовнішньо, але її чоловік запевнив, що пластичної операції його "тигра" не робила. До того ж, у 2017-му Ірині дали почесне звання Жінки ІІІ тисячоліття.

Влітку 2018-го Луценко стала бабусею, і тепер у неї буде достатньо часу, аби навчити онуку танцювати ламбаду, як вона і збиралася.

Фото з Facebook