Чоловік Лоліти про причини розлучення: Я хотів спільних дітей

П'ятий чоловік співачки Лоліти Мілявської, тренер зі сквошу Дмитро Іванов стверджує, що не зраджував зіркову дружину, а нову подругу завів уже після розриву.

Однією ж із причин краху сімейного життя він називає те, що Лоліта не хотіла дітей.

"Так буває. Стосунки іноді мають кінець: коли не можуть розвиватися, то розпадаються. В якийсь момент розумієш, що почуттів більше нема...", - поділився Дмитро з виданням StarHit.

Коли Лоліта і Дмитро одружилися, їй було 47 років, а йому - 36

У тому, що їх не вдалося зберегти, є провина обох, вважає Іванов. Зі слів чоловіка, вони з Лолітою рідко бачилися та віддалилися одне від одного.

"Плюс до всього, я хотів спільних дітей, а Лола - ні", - додав 44-річний Дмитро.

Чоловік розповів, що пішов від співачки "одним днем", забрав речі та перевіз їх у іншу квартиру. А вже потім почав зустрічатися з Ольгою Кулієвою. Жовта ж преса виставила все так, ніби ці стосунки давніші.

"І коли це дійшло до Лоли, вона теж, не розібравшись, стала поливати мене брудом через журналістів. Стала писати ночами повідомлення. Навіть не хочу коментувати їхній зміст... Бувають різні ситуації, нащо опускатися до образ. Це неприйнятно", - зазначив він.

А це Ольга, нова пасія Дмитра

Зі слів Дмитра, знову одружуватися він поки не планує, спочатку треба "розгрести весь бруд". Чоловік сподівається, що суд розставить усе на свої місця і "з'ясує, де правда, а де брехня".

"Сам я виносити сміття з хати не хочу. Те, що було - було. Час, проведений поруч із цією яскравою жінкою, назавжди лишиться в моїй пам'яті", - підсумував Іванов.

Як відомо, Дмитро на початку жовтня подав на розлучення, Лоліта ж має намір довести в суді, що шлюб був фіктивним, бо чоловік ввів її в оману.

Нагадаємо, якось Лоліта розказувала, що зраджувала всіх своїх чоловіків, окрім Іванова.

Фото з Instagram Іванова та з Facebook